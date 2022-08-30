السكة الحديد : تشغيل خدمة جديدة لركاب محافظتى الإسكندرية والبحيرة

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل خدمة جديدة لخدمة ركاب محافظتى الاسكندرية والبحيرة وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 3 / 9 / 2022 حيث يتم قيام قطار 1904

مكيف) الاسكندرية / القاهرة( على أن يقوم من محطة الاسكندرية

الساعة 5:00 صباحاً بتركيب عدد 10 عربات ( 3 عربات درجة أولى مكيف+ 6عربات درجة ثانية مكيف +عربة بوفية ) وذلك طبقا للجدول المرفق الأمر الذى يعمل على تحقيق أكبر قدر من الراحة والتيسير عليهم.



كما سيتم تشغيل قطار 919 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لجدوله الحالي.

وإيقاف تشغيل قطاري 925/936 مكيف (القاهرة/طنطا) أيام الجمع والعطلات الرسمية.



وكذلك قررت الهيئة الغاء تشغيل قطار 920مكيف) الاسكندرية / طنطا( أعتبارا من يوم الجمعه الموافق 2/9/2022وذلك لعدم الجدوى الاقتصادية من تشغيله.

والهيئة لاتتوانى فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب.