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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السكة الحديد : تشغيل خدمة جديدة لركاب محافظتى الإسكندرية والبحيرة

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

 قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل خدمة جديدة لخدمة ركاب محافظتى الاسكندرية والبحيرة  وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 3 / 9 / 2022 حيث يتم قيام قطار  1904 
مكيف) الاسكندرية / القاهرة(  على أن يقوم من محطة الاسكندرية
الساعة  5:00   صباحاً بتركيب عدد 10 عربات ( 3 عربات درجة أولى مكيف+ 6عربات درجة ثانية مكيف +عربة بوفية ) وذلك طبقا للجدول المرفق الأمر الذى يعمل على تحقيق أكبر قدر من الراحة والتيسير عليهم.


كما سيتم تشغيل قطار 919 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لجدوله الحالي.
وإيقاف تشغيل قطاري 925/936 مكيف (القاهرة/طنطا) أيام الجمع والعطلات الرسمية.


وكذلك قررت الهيئة الغاء تشغيل قطار 920مكيف) الاسكندرية / طنطا( أعتبارا من يوم الجمعه الموافق 2/9/2022وذلك لعدم الجدوى الاقتصادية من تشغيله.
والهيئة لاتتوانى فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب.

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