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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

23 مليون جنيه.. فاركو يضم ثنائي الزمالك رسميًا

الزمالك
الزمالك

أعلن الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن انتقال ثنائي الزمالك إلى فاركو رسميًا.

ونشر الغندور عبر صفحته الرسمية “فيس بوك” فاركو يرسل للزمالك شيكا بـ23 مليون جنيه نظير تفعيل بند شراء الحارس محمد صبحي.

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موعد مباراة الزمالك وإيسترن كومباني في وداع الدوري والقنوات الناقلة

وقال: “انتقل أيضا ياسين مرعي إلى فاركو بشكل نهائي”.

ويستضيف نادي الزمالك نظيره إيسترن كومبانى، مساء اليوم الثلاثاء، فى ختام الجولة الـ34 والأخيرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتعد هذه المباراة هي الأخيرة لنادي إيسترن كومباني في الموسم الحالي لبطولة الدوري، بعد هبوطه رسمياً للدورى الدرجة الثانية “القسم الثاني”، بعد خسارته من البنك الأهلي في المباراة الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويدخل الزمالك بقيادة فيريرا المباراة بقائمة كلها ناشئين، للتجربة والاعتماد عليهم خلال الموسم الجديد.

وفاز الزمالك على إيسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف فى الدور الأول فى الوقت القاتل عن طريق أحمد سيد زيزو.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 77 نقطة، وجاء إيسترن كومبانى فى المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة.

 

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