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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عقوبة مالية حال وجود زيادة في البضائع دون تسجيلها بالسجلات وفقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

تساءل عدد من المواطنين عن هل هناك عقوبة في القانون حال زيادة فى البضائع دون تسجيلها فى السجلات ويقدم موقع صدي البلد الاجابة عن هذا السؤال وفقا لقانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020 فيما يلى:

 

نص القانون علي أنه في حالة الزيادة غير المبررة للبضائع، وكذلك الزيادة التي تظهر عند جرد المخازن المؤقتة أو المستودعات أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الأسواق الحرة دون أن تكون مدرجة في السجلات، يعاقب المتسبب في ذلك بغرامة تعادل نصف الضريبة الجمركية المقررة علي البضائع الزائدة .

 

تجدر الإشارة أنه وفقا للقانون يعاقب بغرامة تعادل نصف الضريبية الجمركية المعرضة للضياع فضلاً عن الضرائب والرسوم المستحقة كل من تسبب بطريق الإهمال في النقص غير المبرر للبضائع عما هو مدرج بقائمة الشحن أيًا كان نظام الإفراج الجمركي .

 

 

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