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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على شروط الالتحاق بالدكتوراه المهنية DBA في كلية التجارة جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان برئاسة الدكتورة أماني فاخر عميد الكلية ، عن كل مايخص DBA  الدكتوراه المهنية.

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وأضافت عميد الكلية أن، DBA يمنح الدارس درجة الدكتوراه المهنية فى أن شروط الحصول علي درجة الماجستير المهنية أو الأكاديمية في علوم الأعمال المختلفة من جامعات ومعاهد علمية معترف بها هي:
• التفرغ للدراسة وذلك للطلاب الذين يدرسون بنظام Full Time
• خبرة في مجال الإدارة أو مجالات الأعمال الاقتصادية والتجارية والمالية والتسويقية
•  إجتياز إختبار التويفل بمعدل لا يقل عن 500 ويجوز إعفاء الكليات والمعاهد العلمية التي تكون الدراسة فيها باللغة الإنجليزية، وكذلك الخريجيين من جامعات ومعاهد علمية في الدول الناطقة باللغة الإنجليزية أو تكون الدراسة بها باللغة الإنجليزية
• يكون لدي المتقدم خبرة عملية لا تقل عن عاميين في وظائف أو أعمال تتعلق بالجوانب الإدارية أو المالية أو الاقتصادية أو التسويقية بالشركات والمؤسسات المالية أو المنظمات الحكومية
• اجتياز المقابلة الشخصية
بالنسبة للطلاب الوافدين يخضع قبولهم للقواعد التي يضعها مجلس الجامعة في هذا الشــأن.

وأوضحت عميدة الكلية أن عدد الساعات المعتمدة  في هذا البرنامج هو  60 ساعة معتمدة ، موزعة على  48 ساعة معتمدة للمقررات بواقع 3 ساعات لكل مقرر بإجمالي عدد مقررات 16 مقرر، ثم يتم عمل بحث تطبيقي بواقع 12 ساعة معتمدة لمدة عام ينتهى بمناقشة علانية للبحث من خلال لجنة تحكيم.

جامعة حلوان كلية التجارة وإدارة الأعمال الدكتورة أمانى فاخر الدكتوراه المهنية DBA Jobs Education

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