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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ الإسكندرية: كل ما يثار عن تجريف حديقة أنطونيادس عار عن الصحة

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف  محافظ الإسكندرية   على أن كل ما يثار حول تجريف حديقة " أنطونيادس " عار تماما من الصحة ، قائلا : " مصر دولة محترمة وكبيرة وتحترم تراثها التاريخي " .

وتابع محافظ الإسكندرية ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " التاسعة " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أنه مع بدء عمليات التطوير بدأت تصدر شائعات عارية تماما من الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وأشارت إلى أن المحافظة تزيل أشجار تاريخية .

ونوه   محافظ الإسكندرية   ، أن تعليمات التطوير تعتمد عودة الحديقة إلى مكانت عليها ، وذلك من أجل الاستمتاع بها ، مؤكدا أنه زار الحديقة ورأى مت بها من خراب ، وعدد قليل من العمالة . 

ونفت محافظة الإسكندرية ، كل ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تجريف حديقة أنطونيادس بالإسكندرية وقطع الأشجار النادرة بها.

وأكدت محافظة الإسكندرية ، أنه لا صحة لتجريف حديقة أنطونيادس بالإسكندرية وقطع الأشجار النادرة بها. 

وشددت المحافظة ، على أن حديقة أنطونيادس تعد أحد أهم الحدائق التراثية القديمة بالإسكندرية التي لا يمكن المساس بها، مؤكدة على تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها، مع الحفاظ على كافة محتوياتها من التماثيل والنباتات والأشجار النادرة الموجودة بها، وذلك بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثي التي كانت عليه، لتصبح بذلك مركزاً ترفيهياً حضارياً اجتماعياً بالمحافظة.

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