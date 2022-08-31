عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إقبال كبير على الأمسية الابتهالية بمسجد الإمام الحسين |شاهد

مسجد الحسين
مسجد الحسين

أقامت وزارة الأوقاف المصرية مساء أمس الثلاثاء 30/ 8/ 2022م أمسية ابتهالية مع كبار المبتهلين بإنشاد قصيدة البردة للإمام شرف الدين البوصيري من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

حضر الفعالية، الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ/ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وإبراهيم نصر رئيس تحرير جريدة عقيدتي، وعبد العزيز عمران رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتليفزيون المصري سابقًا، وقدم للأمسية عمر حرب المذيع بقناة النيل الثقافية، وجمع غفير من أئمة الأوقاف ورواد مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه).
وقد ابتدأت الأمسية بتلاوة مباركة لفضيلة القارئ الطبيب/ أحمد نعينع، ثم تلت التلاوة المباركة كلمة للشيخ/ أحمد مكي إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) أكد فيها أن من أقرب الطرق الموصلة إلى محبة المولى (عز وجل) الاشتغال بمدح النبي (صلى الله عليه وسلم) سماعًا وإنشادًا وتأليفًا وكتابة وأن يكون ذلك بقلب سليم، فمدح النبي (صلى الله عليه وسلم) جعله الله في كتابه قرآنًا يتلى إلى يوم القيامة، فقد مدحه الله سبحانه قبل أن يمدحه البشر فقال سبحانه: "وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ"، وقال سبحانه: "لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ"، وفي بادرة طيبة ولفتة تاريخية ضمن جهود وزارة الأوقاف بدأ هذا الحفل الإنشادي بتدشين مرحلة تاريخية جديدة ونهضة عظيمة تستعيد مصر بها تاريخ دولة الابتهالات بعد غياب عن الساحة استمر قرابة 40 عامًا.
متوجهًا بالشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه العودة الحميدة لدولة الإنشاد الديني، والتي بدأ بها حقبة تاريخية ضمن الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في شتى المجالات الدعوية، وقضاء على الفكر المتطرف، ومن نشر للخطب العصرية والدروس المنهجية وخدمة للقرآن الكريم من خلال المقارئ التي تنتشر في ربوع مصر من مقارئ للأئمة ومقارئ الجمهور ومقارئ كبار القراء، سائلًا الله (عز وجل) أن يجعل هذه الجهود المباركة في ميزان حسنات كل من شارك فيها.
وقد شارك في الابتهال الديني وقام بإنشاد البردة كل من: الشيخ إبراهيم راشد، والشيخ بلال مختار، والشيخ أحمد البشتيلي، والشيخ شريف عبد المنعم خليف، والشيخ محمد الصعيدي، والشيخ أحمد أبو خطوة، والشيخ محمد الجزار، والشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، والشيخ محمد علي جابين، وإشراف فني لـ حسام صقر المدرب بدار الأوبرا المصرية .

302092787_494374432700219_7722903091824076152_n
302092787_494374432700219_7722903091824076152_n
302349722_494374516033544_1597439107482459208_n
302349722_494374516033544_1597439107482459208_n
302496320_494374352700227_1478848845401027411_n
302496320_494374352700227_1478848845401027411_n
302783574_494374322700230_4927314376916465891_n
302783574_494374322700230_4927314376916465891_n
302973252_494374276033568_3884699169768323414_n
302973252_494374276033568_3884699169768323414_n
وزارة الأوقاف الأوقاف المجلس الاعلى للشئون الاسلامية رئيس القطاع الديني كبار المبتهلين أمسية ابتهالية الابتهالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحيد خليلوزيتش يكشف لـ صدى البلد حقيقة توليه تدريب الأهلي

أسعار البنزين الجديدة في مصر.. التوقعات تصدم المصريين قبل إعلان أكتوبر

مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مباشر الأن (4-0) في الدوري

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وايسترن كومباني (1-2) في الدوري

هزيل ومنهار.. تفاصيل حالة قاتل نيرة أشرف بعد 70 يوما داخل السجن

صرخة أم في الزاوية الحمراء: زوجي عاشر بنتي القاصر لمدة 60 شهر

23 مليون جنيه.. فاركو يضم ثنائي الزمالك رسميًا

بعد ولادتها.. كندا علوش تفاجئ متابعيها|شاهد

ترشيحاتنا

تضرب النار عشوائيًا .. شاهد منتقبة تحمل السلاح في مظاهرات العراق

الأهلي يحدد عودة اللاعبين على مرحلتين استعدادا للموسم الجديد

تجدد الصراع.. الجيش الإثيوبي يقصف إقليم تيجراي ويستهدف مستشفى

عدم التفريط في أي لاعب.. طارق العشري يوجه صدمة قوية للأهلي والزمالك|تفاصيل

علاء عبد العال: أرفض الاستمرار مع إيسترن كومباني بعد هبوطه.. فيديو

هل الجن ممكن يسكن البيت ويؤذي لأنه أصابنا حسد ومرض؟.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. مي عمر تستعرض جمالها بمشاركة متابعيها بفيديو جديد

غال جدا .. سعر صادم لـ مايوه ميرهان حسين

بجمبسيوت مشجر.. شمس الكويتية تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة على إنستجرام

هاني الناظر يقدم نصيحة مهمة عن العلاقة الزوجية .. تعرف عليها

فيديو

سأتبرأ منكم.. مقتدى الصدر ينهي فوضى العراق بكلمة لأنصاره

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

لتجنب الكوارث الصحية ..خبيرة تغذية توضح الطريقة الأمثل لتجميد الثمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ