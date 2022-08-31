إقبال كبير على الأمسية الابتهالية بمسجد الإمام الحسين |شاهد

أقامت وزارة الأوقاف المصرية مساء أمس الثلاثاء 30/ 8/ 2022م أمسية ابتهالية مع كبار المبتهلين بإنشاد قصيدة البردة للإمام شرف الدين البوصيري من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

حضر الفعالية، الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ/ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وإبراهيم نصر رئيس تحرير جريدة عقيدتي، وعبد العزيز عمران رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتليفزيون المصري سابقًا، وقدم للأمسية عمر حرب المذيع بقناة النيل الثقافية، وجمع غفير من أئمة الأوقاف ورواد مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه).

وقد ابتدأت الأمسية بتلاوة مباركة لفضيلة القارئ الطبيب/ أحمد نعينع، ثم تلت التلاوة المباركة كلمة للشيخ/ أحمد مكي إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) أكد فيها أن من أقرب الطرق الموصلة إلى محبة المولى (عز وجل) الاشتغال بمدح النبي (صلى الله عليه وسلم) سماعًا وإنشادًا وتأليفًا وكتابة وأن يكون ذلك بقلب سليم، فمدح النبي (صلى الله عليه وسلم) جعله الله في كتابه قرآنًا يتلى إلى يوم القيامة، فقد مدحه الله سبحانه قبل أن يمدحه البشر فقال سبحانه: "وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ"، وقال سبحانه: "لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ"، وفي بادرة طيبة ولفتة تاريخية ضمن جهود وزارة الأوقاف بدأ هذا الحفل الإنشادي بتدشين مرحلة تاريخية جديدة ونهضة عظيمة تستعيد مصر بها تاريخ دولة الابتهالات بعد غياب عن الساحة استمر قرابة 40 عامًا.

متوجهًا بالشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه العودة الحميدة لدولة الإنشاد الديني، والتي بدأ بها حقبة تاريخية ضمن الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في شتى المجالات الدعوية، وقضاء على الفكر المتطرف، ومن نشر للخطب العصرية والدروس المنهجية وخدمة للقرآن الكريم من خلال المقارئ التي تنتشر في ربوع مصر من مقارئ للأئمة ومقارئ الجمهور ومقارئ كبار القراء، سائلًا الله (عز وجل) أن يجعل هذه الجهود المباركة في ميزان حسنات كل من شارك فيها.

وقد شارك في الابتهال الديني وقام بإنشاد البردة كل من: الشيخ إبراهيم راشد، والشيخ بلال مختار، والشيخ أحمد البشتيلي، والشيخ شريف عبد المنعم خليف، والشيخ محمد الصعيدي، والشيخ أحمد أبو خطوة، والشيخ محمد الجزار، والشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، والشيخ محمد علي جابين، وإشراف فني لـ حسام صقر المدرب بدار الأوبرا المصرية .

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