نائب محافظ الوادي الجديد تكرم فريق مركز الخارجة المشارك بدوري الشباب

قامت الأستاذة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بتكريم فريق مركز شباب الخارجة بعد فوزه على فريق الإسكندرية وتأهله لأول مرة للدور قبل النهائي بدوري مراكز الشباب النسخة التاسعة، بحضور الأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الخارجة ومسئولي الشباب والرياضة ومركز الشباب.

وأعربت نائب المحافظ عن تقديرها وتهنئتها للفريق لما حققوه من نتائج مشرفة بأدوار البطولة ، متمنيًة مواصلة الجهد لحصد المركز الأول، مؤكدةً دعم المحافظة الكامل لكافة الفرق الرياضية والمتميزين.

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وقامت مجدي بتسليم المكافأة المالية التي منحها اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم للاعبين وأعضاء الجهاز الفنى، مشيرة إلى إعتزاز سيادته بتمثيل المحافظة تمثيلًا مشرفاً.

كما التقت خلال تفقدها لأنشطة المركز بفريق كرة الطائرة وفرق الناشئين، موجهًة الشكر لما حققوه من مراكز أولى خلال الفترة الماضية، كما أشادت بإستحداث التدريب على الرياضات الجديدة مثل الباتيناج.

وشددت نائب المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للفرق من خلال مديرية الشباب والرياضة ومجلس إدارة المركز،لتوفير المناخ الملائم للاعبين

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