عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مقابر البجوات.. مدينة مهجورة بالوادي الجديد شاهدة على اضطهاد الرومان وخروج بني إسرائيل

تعد مقابر البجوات  بالوادي الجديد أو كما يطلق عليها القبوات جمع قبو وهو الشكل الذي بنيت عليه مقابر البجوات في القرن الثاني الميلادي فوق هضبة عالية شمال مدينة الخارجة بالطوب اللبن على شكل قبوات وتعتبر تلك المنطقة أثرية قبطية أو مدينة مهجورة.

يقول الأثري حسن جابر، إن مقابر البجوات بناها المسيحيون الذين فروا من مختلف المحافظات إبان القرن الثالث الميلادي وذلك أثناء اضطهاد الرومانيين للمسيحية واتخذوا من تلك الربوة العالية في قلب الصحراء شمال الخارجة مقرًا لهم ليأمنوا ممارسة معتقداتهم الدينية بسلام بعيدا عن اباطرة الرومان ولكنها أصبحت الآن أشبه بالأطلال.

وأضاف خلاف أن أول من وصل إلى تلك المنطقة كبير القساوسة أثناسيوس تواضروس ، واختاروا هذه الربوة وشيدوا القباب والتي مازالت شاهدة علي تلك العصور لتظل أثر تاريخي يتوافد إليها العديد من السياح من مختلف الجنسيات .

وأكد أن جبانة البجوات تضم 263 مقبرة، تتوسطها مقبرة الخروج التي تحكي قصة خروج بني إسرائيل من مصر، يتبعهم فرعون بجنوده، ثم قصص بعض الأنبياء ومنهم سيدنا آدم و حواء عند خروجهم من الجنة، وقصة النبي دانيال ، ويونس في بطن الحوت، وأيوب يشفى من البلاء، وإبراهيم وابنه الذبيح، وسفينة نوح أثناء عبور الطوفان .

وأوضح الأثري صبري  يوسف خبير في الآثار الإسلامية والقبطية أن المسيحيين الأوائل سجلوا علي جدران مقابر البجوات معاناتهم واضطهادهم أثناء حكم الرومان لمصر وإجبارهم على ترك منازلهم والفرار بجلدهم إلى الواحات حيث الهدوء والأمن والاستقرار، مشيرًا الي أن الرسومات التي نقشت باللغة القبطية على جدران المقابر تجسد تاريخ المسيحية في مصر ومناظر دينية من الكتاب المقدس والصليب الذي كانوا يرسمونها على شكل علامة عنخ المصرية القديمة والتي تعنى الحياة هربا من اضطهاد الرومان لهم.

اقرأ أيضا:

أهالي بلاط يستغيثون بمحافظ الوادي الجديد بسبب إغلاق مكتب البريد

وأوضح يوسف أن مقابر البجوات تحوي العديد من المزارات القبطية ومن أشهر تلك المزارات بها "مزار السلام" ويرجع تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي فهو يحمل رمز السلام في كل أرجاء المزار وفي داخل المزار عقود على الجدران وفي الوسط صينية كبيرة، كما أن الأجزاء السفلى من الجدران طليت بالون الأبيض الوردي، وتوجد في الأركان رسومات لطواويس وعبارات مزركشة ورموز تغطى جميع الجدران من القبة حتى أسفل الأرض وجميعها مأخوذة من الكتاب المقدس.

اقرا ايضا:

وكيل زراعة الوادي الجديد يشهد جني محصول القطن بالفرافرة

وأكد خالد شتيوي مدير هيئة تنشيط السياحة الإقليمية بالوادى الجديد أن مقابر البجوات شيدت بالطوب اللبن والطين وتعد منطقة أثرية قبطية يجب الحفاظ عليها , ولكن في الواقع معظم تلك المقابر معرض للسقوط نتيجة لعوامل الطقس والتعرية، فيجب علي مسؤولي الآثار التحرك بسرعة قبل فوات الأوان للحفاظ علي ما تبقي من تلك الآثار التي تسجل تاريخ الأقباط.

وطالب شتيوي  مسئولي الآثار بالمحافظة بضرورة التحرك الفوري وإصدار قرار لعمل ترميمات فورية لتلك المقابر قبل أن يندثر تاريخ الاقباط تحت أطلال البجوات.

1
1
2
2
3
3

6
6
7
7
الوادى الجديد الخروج المصرية منازلهم مصرية الطقس مسيحيون السفلي جبانة مختلف الجنسيات صليب مقابر زراعة الصحراء قبطى مسيحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحيد خليلوزيتش يكشف لـ صدى البلد حقيقة توليه تدريب الأهلي

تفاصيل خطة الزمالك لإنقاذ رحيل مصطفى فتحي لـ الأهلي

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وايسترن كومباني (1-2) في الدوري

هزيل ومنهار.. تفاصيل حالة قاتل نيرة أشرف بعد 70 يوما داخل السجن

صرخة أم في الزاوية الحمراء: زوجي عاشر بنتي القاصر لمدة 60 شهر

بعد ولادتها.. كندا علوش تفاجئ متابعيها|شاهد

صورة ذكية كشفت الصفقة السرية.. محمد رضا بوبو في الأهلي| شاهد

خسارة كبيرة.. ما طبيعة إصابة محمد النني ومدة غيابه عن الملاعب ؟

موضوعات متعلقة

أهالي بلاط يستغيثون بمحافظ الوادي الجديد بسبب إغلاق مكتب البريد

الوادى الجديد تعلن تفاصيل مسابقة ملكة جمال التمور لعام 2022

ترشيحاتنا

بايدن: جورباتشوف كان قائدا نادرا جعل العالم أكثر أمانا

نادي أوروبي يطلب ضم زيزو من الزمالك| تفاصيل

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 4 صفر 1444 هـ

لم يحملها بشر.. حل لغز بناء الأهرامات وطريقة رص الحجارة الضخمة

الفرصة الأخيرة للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب .. اليوم

الأهلي يقترب من ضم "أسد" الكاميرون| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتاجة دعوة حلوة.. رسالة أم الستة أطفال بحريق شقة الإسكندرية قبل وفاتها

شاهد.. أسد يفتك برجل قفز داخل قفصه في غانا

تضرب النار عشوائيًا .. شاهد منتقبة تحمل السلاح في مظاهرات العراق

بفستان جريء.. مي عمر تستعرض جمالها بمشاركة متابعيها بفيديو جديد

فيديو

على موسيقى أفلام يوسف شاهين وحسن الإمام.. انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان منارات بتونس| فيديو

سأتبرأ منكم.. مقتدى الصدر ينهي فوضى العراق بكلمة لأنصاره

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ