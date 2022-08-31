انفصال ليوناردو دي كابريو وحبيبته كاميلا موروني

انفصال النجم العالمي ليوناردو دي كابريو وحبيبته عارضة الأزياء والممثلة ذات الأصل الأرجنتينى كاميلا موروني صاحبة الـ 25 عاما حسب تقارير نشرها موقع ديلى ميل.

وتقرر طرح فيلم Killers of the Flower Moon للممثل الشهير ليوناردو دي كابريووالمخرج مارتن سكورسيزي العام المقبل، لذا لن يلحق بموسم الأوسكار لهذا العام.

فيلم Killers of the Flower Moon مقتبس من رواية من الأكثر مبيعا، وكان تجري مناقشات حول إمكانية طرحه خلال العام الجاري بواسطة منصة آبل، ولكن تم الاستقرار على 2023.

بلغت ميزانية فيلم Killers of the Flower Moon حوالي 200 مليون دولار، وهو إحدى الأعمال الكبيرة المنتظرة، ويشاع حاليا بأنه قد يعرض في مهرجان كان أو فينيسيا لعام 2023.

تسعى آبل للحصول لنفسها على مكانة هامة في موسم الجوائز بعدما حصل فيلمها CODA العام الماضي على جائزة الأوسكار، كأحسن فيلم.

تجري آبل حاليا أيضا مناقشات حول إمكانية طرح أو تأجيل فيلم ويل سميث الجديد Emancipation بعد الجدل الذي أحدثه في حفل الأوسكار الماضي واعتدائه على كريس روك ما يحرم العمل من فرصة الترشح أو الحصول على جوائز.

اختير ليوناردو دي كابريو للعب دور البطولة في النسخة الأمريكية من فيلم Another Round بعد تمكنه من الحصول على حقوق الملكية الخاصة بتحفة الأوسكار التي نالت إشادات من الجميع.

من المقرر أن يلعب دي كابريو دور البطولة على خطى مادس ميكلسن الذي تصدرت صورته بوسترات الفيلم، وكتب السيناريو الخاص به مخرجه الدنماركي توماس فنتربيرج.

تدور أحداث Another Round حول 4 أصدقاء في منتصف العمر مدمنون على شرب الكحول، ويحاولون إثبات نظرية أنهم يمكنهم إحداث التوازن في حياتهم وإضافة بعض الإثارة إليها في ظل وصول مستوى الكحول في دمهم لنسبة معينة لكن الأمور تخرج عن السيطرة منهم.