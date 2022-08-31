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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كورونا
كورونا

سجّلت الجزائر، أمس الثلاثاء، انخفاضًا في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا بواقع 37 إصابة جديدة، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى 270 ألفا و272 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 181 ألفا و907 أشخاص، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و878 حالة.
وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.
كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

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