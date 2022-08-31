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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأحمر القصير.. أسما شريف منير تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أسما شريف منير
أسما شريف منير

شاركت الإعلامية أسما شريف منير، جمهورها بـصورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت أسما منير باطلالة جذابة مرتدية و لوك أنيق مرتدية فستان أحمر قصير  ، مما اثار اعجاب متابعيها.

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وكانت قد وجهت الإعلامية أسما شريف منيررسالة إلي والدها الفنان شريف منير، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

ونشرت أسما شريف منير صورة بصحبة والدها، وعلقت عليها كاتبة: “لآخر يوم في عمري، كبيري وأبويا وصاحبي وحبيبي”.

 

وأثار الفنان شريف منير، خلال الساعات الماضية، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إلغاء متابعته لابنته أسما شريف منير، عبر موقع السوشيال ميديا «انستجرام»، فما سبب هذا الخلاف؟.

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