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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا سمير غانم ضيفة راديو إنرجى اليوم

صدى البلد

تحل الفنانة دنيا سمير غانم ضيفة على راديو إنرجي اليوم للاحتفال بنجاح فيلم “تسليم أهالي”.

تألقت الفنانة دنيا سمير غانم بصورةً، شاركتها لجمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت دنيا سمير غانم، بستايل انيق، مرتدية فستانا باللون الأبيض، وجعلت شعرها منسدلًا على أكتافها، مع وضع بعض اللمسات الجمالية التي أضفت جمالا فوق جمال ملامحها.

ويعرض حاليا للنجمة دنيا سمير غانم فيلم «تسليم أهالي» بطولة هشام ماجد، ونخبة من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف؛ محمد ممدوح، شيكو، لوسى، من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول حياة زوجين، يقرر الزوج «خليل صدقي»، طبيب، الذي يقدمه هشام ماجد، الهجرة إلى كندا، لكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

وتشارك الفنانة دلال عبد العزيز في الفيلم بدور بثينة، موظفة الحكومة التي تقع في حب بيومي فؤاد خلال الأحداث، وتنشأ بينهم عدد من المشاهد الرومانسية الكوميدية.

دنيا سمير غانم دلال عبد العزيز بيومي فؤاد بطولة محمد ممدوح الفنانة دنيا سمير غانم

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