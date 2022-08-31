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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هتوحشنا يا حاوي.. كهربا يودع وليد سليمان بعد اعتزاله

صدى البلد

شارك اللاعب كهربا، رسالة للاعب وليد سليمان بعد إعلان الاعتزال نهاية الموسم الحالي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: "خلصت حكاية خاتم سليمان وشنطة الاجوان هتوحشنا يا حاوي.. شكراً على كل حاجة اتعلمناها منك ولسه هنتعلمها".

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بعد إعلان اعتزاله.. رسالة مؤثرة من خالد الغندور لـ وليد سليمان| شاهد

أعلن وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي المعتزل، تفاصيل اتخاذه قرار اعتزال كرة القدم، بنهاية الموسم الجارى في بطولة  الدورى الممتاز.

 ورغم تلقي وليد سليمان العديد من العروض من أجل الانتقال إلى أحد الفرق المحلية والعربية إلا أنه تمسك بالخروج من البيت الكبير عبر الاعتزال بقميص النادى الأهلي.

وتعاقد النادي الأهلي يوم 2 أغسطس عام ٢٠١١ مع الحاوي وليد سليمان قادما من فريق إنبى في صفقة تاريخية للقلعة الحمراء نظراً للإضافة الهائلة التي صنعها الحاوي للأهلي.

ويعتبر حاوى النادي الأهلي من العناصر ذوى الخبرات الكبيرة التي دوما ما يلجأ إليها مدربو القلعة الحمراء الذين تعاقبوا على تدريب المارد الأحمر باعتباره أحد الحلول السحرية لفك شفرة المنافسين.

وحصد وليد سليمان منذ انضمامه الى القلعة الحمراء نحو 16  بطولة محلية وقارية وهدد شباك حراس المنافسين وكان دوما مصدر ازعاج لخصوم الأهلي.

كهربا الأهلى اعتزال كرة القدم 4 أسباب منعت تكريم وليد سليمان

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