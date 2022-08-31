بعد إعلان اعتزاله.. رسالة مؤثرة من خالد الغندور لـ وليد سليمان| شاهد

وجّه الإعلامي خالد الغندور، رسالة مؤثرة لـ وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، وذلك بعد إعلان الأخير اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك مرفقاً صورة لـ وليد سليمان: “أسوأ يوم بالنسبة لأي لاعب كرة هو يوم إعلان اعتزاله كرة القدم عشان بيترك عشقه و حلمه منذ الطفولة ورغم اعتزالي منذ زمن بعيد و اتجاهي للإعلام لكن تبقي كرة الفدم بالنسبة لي احلي و اجمل شيء و من هنا أقول لوليد سليمان أعطيت كرة القدم الكثير وأحبك جمهور الأهلي اتمني لك التوفيق فيما هو قادم”.

اعتزال وليد سليمان

وعلّق وليد سليمان حذاءه بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري مع النادي الأهلي، بعد مسيرة استمرت لـ 11 عامًا في القلعة الحمراء.