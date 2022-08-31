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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر بشرية ومادية.. إثيوبيا توجه ضربة جوية تستهدف مستشفى بإقليم تيجراي

إثيوبيا توجه ضربة
إثيوبيا توجه ضربة جوية تستهدف مستشفى بإقليم تيجراي

قال كيبروم جيبريسيلاسي مدير مستشفى أيدر العام في إثيوبيا، إن ضربة جوية استهدفت مستشفى آخر في عاصمة إقليم تيجراي في شمال البلاد في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد أقل من أسبوع على انتهاك وقف لإطلاق النار استمر أربعة أشهر.

وكتب جيبريسيلاسي، الذي استقبل مستشفاه مصابي الضربة الجوية، على تويتر أنه تم قصف مستشفى مقلي العام. ولم يتضح بعد حجم الخسائر البشرية والمادية.

ولم يرد المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو أو المتحدث باسم الجيش الكولونيل جيتنت أدانى أو المتحدثة باسم رئيس الوزراء بيلين سييوم على طلبات للتعليق على الضربة الجوية.

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