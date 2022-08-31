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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسن سليمان: نطق اللغة العربية مشبع وكل حرف يأخذ حقه في النطق

اللغة العربية
اللغة العربية

كشف الدكتور حسن سليمان رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق أبرز ما يميز اللغة العربية .


وقال " سليمان " خلال استضافته ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز  ، إن اللغة الفرنسية تختلف عن العربية بأنها كثيرة الغنة تخرج من الخيشوم ولا تتعدى الشفتين بعكس اللغة العربية التى تأتى من الشفتين وحتى نهاية الحلق وهذه الحروف تتوزع فى المجرى كاملا وهناك لغات حروفها أكثر من اللغة العربية تتمركز حروفها فى الحلق أو منتصف الحنك فقط .


وتابع أن نطق اللغة العربية مشبع وكل حرف يأخذ حقه فى النطق ومن دفعات الهواء ويحدث صوتا فى الأحبال الصوتية عن طريق اللسان محدثا لسان مثل حرف القاف ، الباء ، الدال .

القران الكريم العربية هذا الصباح اللغة العربية إكسترا نيوز

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