تباين أداء مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 10128 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 1916 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 12492 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 4087 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2220 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 3178 نقطة.

