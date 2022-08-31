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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة برمائية تشبه مركبات ناسا.. رينو راكون SUV تمشي على الماء| شاهد

رينو راكوون
رينو راكوون

قبل ثلاثين عامًا ، قدمت شركة صناعة السيارات الفرنسية "رينو" مفهوم غريب ومثير للاهتمام للسيارات البرمائية وهو "راكوون"، بدا وقتها أشبه بالمركبة القمرية وهي عربة فضائية كهربائية صنعت في الولايات المتحدة الأمريكية ليتم استخدامها على سطح القمر، ومع ذلك فقد تم تطوير رينو راكوون للتعامل مع التضاريس الصعبة وكذلك السير على المياه، ذات طبيعة ثنائية متحولة حسب ظروف القيادة.

رينو راكوون

وفقا لتقرير autoevolution تم ابتكار السيارات المفاهيمية أو الـ concept cars لعرض التقنيات المستقبلية وتحديد اتجاهات التصميم الجديدة ، وبدأت الشركات في اتباع هذا التقليد منذ أواخر الثلاثينيات. وفقًا لمؤرخي السيارات ، كان الرجل المسؤول عن الترويج لهذه الفكرة المصمم الأسطوري لشركة جنرال موتورز ، هارلي جيه إيرل. تحت إشرافه ، ابتكرت “بويك” Buick أول سيارة مفهوم على الإطلاق أطلق عليها اسم Y-Job في عام 1938 وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، ساعد في إطلاق مشروع أوبل ، والتي تحولت فيما بعد لأول سيارة شيفروليه كورفيت.

رينو راكوون

بعض المفاهيم الأكثر شهرة ظهرت خلال حفبة التسعينيات من أهمها  شيفروليه كورفيت CERV III ، و أودي Avus quattro ، و فورد GT90 ، وفورد  Indigo ، ولكن كان هناك مفهوم آخر يبدو أنه منسي على الرغم من أنه لا يزال يثير الاهتمام حتى اليوم.

رينو راكوون

تم كشف النقاب عن سيارة  رينو  راكوون التجريبية في معرض جنيف الدولي للسيارات بسويسرا في دورة عام 1993 وهو أول مفهوم يتم تقديمه باستخدام الجرافيك والفيديو حيث عرضت الشركة فيلمًا قصيرًا أظهر رؤيتها للمستقبل، كان الفيديو هو الأول من نوعه الذي يجمع بين الرسومات التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر (CG) مع لقطات من العالم الحقيقي.

رينو راكوون

السيارة البرمائية رينو راكوون كانت تجمع بين قدرات الـ SUV المخصصة للطرق الوعرة والغير ممهدة وبين قدرتها على السير على المياه، مع مظهر شبيه جدا بمركبات ناسا الفضائية، كانت وقتها حدثا ثوريا في عالم السيارات.

 

تم بناء رينو راكوون على هيكل فولاذي مقاوم للشد يتميز بنظام تعليق هيدروليكي كهربائي متقدم ومستقل تمامًا يسمح للسائق برفع الخلوص الأرضي للسيارة بضغطة زر كما يمكن تعديل الارتفاع بشكل مستقل لكل محور ، مما يعني أن الراكون قادرة أن تظل مستوية بغض النظر عن منحدر التضاريس.

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تحصل رينو راكون على القوة من خلال محرك سداسي الأسطوانات مزدوج الشاحن التوربيني ، سعة 3 لتر من بيجو-رينو-فولفو ، يعمل بالتنفس الطبيعي ومقترن بناقل حركة يدوي من 6 تروس متزامنة بالكامل ترسل الطاقة لجميع العجلات الأربع من خلال نظام دفع رباعي دائم.

وفقًا لـ "رينو"، يمكن أن ينتج المحرك الـ V6 قوة تصل إلى 262 حصانًا عند 5500 دورة في الدقيقة ، وعزم دوران يصل إلى 268 رطل قدم (363 نيوتن متر) عند 2500 دورة في الدقيقة مع سرعة قصوى تبلغ 96 ميلاً في الساعة (155 كم / ساعة) على الأرض وحوالي 5 عقدة على الماء .

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