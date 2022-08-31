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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ قنا يتابع أعمال الرصف بمشروع تطوير المناطق غير المخططة

نائب محافظ قنا
نائب محافظ قنا

تابع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، بدء أعمال الرصف بمنطقة نجع سعيد بمدينة قنا ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة الممول من صندوق التنمية الحضارية.

رافقه خلال الجولة، المهندس صالح محمود، مدير مديرية الطرق والنقل، والدكتور عرفة محمود، مدير وحدة تطوير المناطق غير المخططة بقنا، وخالد بهيج، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

 

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تفقد نائب محافظ قنا ، بدء أعمال الرصف بمنطقة نجع سعيد لمتابعة تطبيق معايير الجودة والمواصفات القياسية فى عمليات الرصف، والتأكيد على مراعاة الميول و مناسيب مطابق الصرف الصحى لتتناسب مع مستوى الرصف للتيسير على أهالينا المقيمين بالمنطقة.

كما تابع نائب محافظ قنا ، أعمال رد الشئ لأصله بمناطق أرض الدقيني و الحاكم العسكرى، وعودة المظهر الحضارى و الجمالى للشوارع.

و أكد عمر، بأنه سيتم أخذ عينات من الطرق وتحليلها من خلال اللجنة المكلفة بإستلام الطرق للتأكد من مطابقتها للمواصفات المُدرجة بكراسة الشروط، وذلك فى إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة البنية التحتية وعمل شبكة طرق داخلية وإقليمية متميزة تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان. 

جولة نائب محافظ قنا

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قنا رصف الطرق تطوير المناطق غير المخططة صندوق التنمية الحضارية نجع سعيد اخبار قنا

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