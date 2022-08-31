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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الحميد بسيوني على أبواب الرحيل من تدريب سموحة والبديل أهلاوي.. خاص

بسيوني
بسيوني

أصبح موقف عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي سموحة غامضا بعد انقسام أعضاء مجلس إدارة النادي برئاسة وليد عرفات حول رحيله آو بقائه.

 

وكشف مصدر مسئول بنادي سموحة في تصريحات لصدي البلد عن وجود انقسام بين مجلس إداة نادي سموحة بشأن استمرار عبد الحميد بسيوني أو رحيله.

 

وأوضح  أن عبد الحميد بسبوني أصبح على حافة الرحيل في ظل رغبه بعض أعضاء المجلس في رحيله والإتفاق مع أحد المدربين. 

وأشار الي دخول محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي في حسابات مجلس الإدارة بصورة قوية لتولي المهمه عقب رحيل عبدالحميد بسيوني. 

وتابع: سموحة سيتفاوض مع محمد يوسف لتولي القيادة الفنية وبعد الاتفاق سيتم الاعلان عن رحيل عبد الحميد بسيوني

 

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وفي سياق سابق عقد مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة وليد عرفات اجتماعا طارئا مع عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول عقب الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق أمام نادي بيراميدز في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري والتي انتهت بنتيجة 5-1.

وأكد مجلس إدارة نادي سموحة خلال اجتماعه مع الجهاز الفني بقيادة عبد الحميد بسيوني عن غضبه الشديد بسببتراجع نتائج أداء الفريق الأول رغم توفر كافة الامكانيات .

 

وقرر مجلس إدارة نادى سموحه خصم 25 ألف جنيه من المستحقات المالية للاعبين والمطالبة بتصحيح الأوضاع وعودةالروح والنتائج الإيجابية من جديد في الجولات المتبقية

نادي سموحة عبد الحميد بسيوني محمد يوسف الأهلى بيراميدز الدوري المصري

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