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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القماش: تجربة الوجوه الشابة في مباراة الإسماعيلي أمام الجيش كانت جيدة

الاسماعيلي
الاسماعيلي

أثنى خالد القماش، مدير قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، على تجربة إشراك الوجوه الشابة خلال مواجهة طلائع الجيش، مشيرًا إلى أن الدراويش غني بأبنائه الواعدين من قطاع الناشئين.

وخاض الإسماعيلي آخر مبارياته في الدوري المحلي بعدد كبير من اللاعبين الصاعدين أمام طلائع الجيش مساء أمس – الثلاثاء – على ملعبه بالإسماعيلية، والتي انتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف.

وأضاف : ” النتيجة لم تكن ضرورية خاصة أن المباراة كانت تحصيل حاصل لكن الأهم هو منح الثقة لهؤلاء اللاعبين المميزين تمهيداً للاعتماد على جهودهم ضمن صفوف الفريق الأول فى الفترة القادمة من أجل التخفيف على ميزانية النادي في ظل ارتفاع أسعار اللاعبين بشكل مبالغ فيه “.

وبسؤاله عن أكثر اللاعبين الذين نجحوا في لفت الأنظار فقد أجاب القماش قائلاً : ” الجميع على قدر كبير من الكفاءة لاسيما الثلاثي عمر الساعي وعبد الله محمد وعبد الله السعيد “.

واختتم حديثه : ” أتمنى استمرار تلك التجربة التي كان من المفترض تطبيقها بعد تخطي الفريق أزمته هذا الموسم، وذلك من أجل اكتساب هؤلاء اللاعبين الشباب المزيد من الخبرات والثقة “.

عبد الله السعيد الاسماعيلي نادي الإسماعيلي طلائع الجيش النادي الاسماعيلي

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