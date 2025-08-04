المنافسة على 6 مقاعد.. مظلات ومراوح لتخفيف حرارة الطقس على الناخبين بالدقهلية

قال محمود حافظ، مراسل قناة صدى البلد من محافظة الدقهلية، إن محافظة الدقهلية تُعد من المحافظات ذات الكتلة التصويتية الكبيرة، إذ يبلغ عدد من لهم حق الانتخاب حوالي 4 ملايين و675 ألف ناخب، يدلون بأصواتهم من خلال 656 مقرًا انتخابيًا، تضم 723 لجنة انتخابية.

وأضاف خلال تغطية انتخابات مجلس الشيوخ، مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أن عدد اللجان تم توزيعه بما يتناسب مع الكثافة التصويتية لتسهيل تنقل المواطنين والإدلاء بأصواتهم دون زحام، مشيرًا إلى أن 22 مرشحًا يتنافسون على 6 مقاعد بالمحافظة، من بينهم 15 مرشحًا عن 8 أحزاب، إلى جانب 7 مستقلين.

وأوضح أن المحافظة شهدت على مدار الأسبوع الماضي اجتماعات مكثفة بقيادة المحافظ، ضمت ممثلي الوزارات ومديري المديريات المختلفة لوضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات، مشددًا على أن وزارة الداخلية قامت بدور كبير في التجهيز للانتخابات، من خلال الدفع بدوريات مرورية مستمرة، وتوفير طرق بديلة لتجنب الزحام، فضلًا عن وجود قوات التدخل السريع تحسبًا لأي طارئ.

وأشار إلى أن مديرية الصحة بالدقهلية أعلنت حالة الطوارئ في جميع المستشفيات، كما تم نشر سيارات الإسعاف أمام كافة اللجان الانتخابية، مع تخصيص بعضها لنقل المرضى وذوي الهمم لمقار التصويت، فيما وفرت مديرية الكهرباء مولدات احتياطية تحسبًا لانقطاع التيار، لضمان سير العملية الانتخابية دون تعطيل.

وأكد حافظ أن مجالس المدن وفرت مظلات ومراوح للتخفيف من حرارة الطقس، بما يضمن راحة الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، لافتًا إلى أن الأجواء أمام اللجان توحي بيوم انتخابي منظم وواعٍ، مضيفًا: "نتابع معكم على مدار اليوم المشهد لحظة بلحظة من داخل محافظة الدقهلية، في عرس ديمقراطي يعكس وعي الشعب المصري بحقوقه الانتخابية".