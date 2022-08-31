تحية كبرى من جمهور مهرجان فينيسيا لمقدمة حفل الافتتاح روسيو مونيوث

حرص جمهور حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي على استقبال مقدمة الحفل الممثلة الإسبانية روسيو مونيوث بحفاوة كبيرة في بداية الحدث المنتظر قبل تكريم الممثلة الفرنسية كاثرين دينوف.

وشهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عدد من الإطلالات الجريئة للنجمات والموديل وصلت حد العري الواضح مساء اليوم.

وظهرت جوليان مور رئيس لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا بإطلالة جريئة على الريد كاربت على طريقة فستان الفنانة رانيا يوسف الشهير، فيما حضرت إحدى عارضات الأزياء بإطلالة شبه عارية.

وبدأت منذ قليل فعاليات حفل افتتاح النسخة 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وافتتحت السجادة الحمراء تمهيدا لتوافد النجوم، والتقاط الصور أمام كاميرا الإعلام.

تضم النسخة 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مجموعة قوية من الأفلام التي سيكون لها شأن كبير في موسم الجوائز هذا العام، ومن المتوقع أن يحضر 1000 شخص لحفل الافتتاح.

اختير فيلم White Noise للمخرج نواه باومباخ، للعرض في حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، لأول مرة عالميا، وهو بطولة آدم درايفر وجريتا جيرويج، وجودي تيرنر سميث.