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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انفراد.. تحقيقات قضية رشوة جامعة دمنهور: حصول المتهم الثالث على 4 ملايين جنيه

قضية رشوة - أرشيفية
قضية رشوة - أرشيفية

تفاصيل مثيرة كشفتها تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية رشوة جامعة دمنهور، والتي حصل صدى البلد على نصها، بعد إحالة المتهمين في قضية رشوة القائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور في قضية ثانية إلي محكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية رشوة جامعة دمنهور التي ينفرد موقع صدى البلد بنشر نصها، أن المتهم الثالث بصفته، موظفاً عمومياً "مدير الإدارة الهندسية بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة" حصل لنفسه على عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.

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قضية جامعة دمنهور: المتهم الثالث حصل على رشوة 4 مليون جنيه 

وشرحت تحقيقات قضية رشوة جامعة دمنهور،  قيام المتهم الثالث بطلب وأخذ من المتهمين الثامن والتاسع بوساطة المتهمين من الحادي عشر حتى الثالث عشر مبلغ أربعة ملايين ومائتي ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد أجهزة تعقيم أدوات طبية "أوتوكلافات"، وخمسين ثلاجة لحفظ الطعوم واللقاحات، ومائة مولد كهربائي إلى مديرية الشئون الصحية بالبحيرة لشركتهما  وصرف المستحقات المالية عنها.

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كما أنه بصفته موظفاً عمومياً "مدير الإدارة الهندسية بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة" طلب وأخذ لنفسـه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني عشر مبلغ أربعين ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل فحص واستلام أعمال ووصرف المستحقات المالية عنها.

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أحالت نيابة أمن الدولة العليا رئيس جامعة دمنهور و١٢ آخرين الجنايات في قضية فساد مالي، وتحصله على رشوة بأن أخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته.

أمر إحالة رئيس جامعة دمنهور للجنايات

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عمومياً "القائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور" طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثامن بوساطة المتهمين الثانية والعاشر فائدة تضمين أجهزة مملوكة له بعملية توريد الأجهزة المعملية والعلمية إلى المعهد عمادته، وطلب مبلغ ستمائة وستين ألف جنيه، أخذ منه أربعمائة وستين ألف جنيه ـ على سبيل الرشـوة ـــ مقابل إسناد عملية توريد تلك الأجهزة للشركة وصرف المستحقات المالية عنها.

رشوة

كما أنه بصفته سالفة البيان حصل لنفسه على ربح من أعمال وظيفته؛ بأن ضمن عملية توريد الأجهزة المعملية والعلمية للمعهد عمادته أجهزة مملوكة له وحصل منها على ربح بقيمة ثلاثمائة وأربعين ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة الثانية بصفتها موظفة عمومية مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بجامعة دمنهور  طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن طلبت وأخذت من المتهم الثامن بوساطة المتهم العاشر فائدة مشاركته في عملية توريد أجهزة معملية إلى كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور ومبلغ خمسين ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة ـ مقابل إسناد عملية توريد تلك الأجهزة للشركة.

كما أنها بصفتها سالفة البيان طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها؛ بأن طلبت وأخذت من المتهم الثامن بوساطة المتهم العاشر مبلغ عشرين ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة - مقابل صرف مستحقات شركته المالية عن عملية توريد أجهزة معملية إلى كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور، كما أنها طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها؛ بأن طلبت وأخذت من المتهم الثامن بوساطة المتهم العاشر مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عملية توريد أجهزة حاسب آلي إلى جامعة دمنهور لشركته وطلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها.

حبس متهم رشوة - ارشيفية

بأن طلبت وأخذت من المتهم العاشر فائدة مشاركته في عملية توريد أجهزة الحاسب الآلي بجامعة دمنهور، ومبلغ مائتي ألف عن عملية توريد تلك الأجهزة، كما حصلت لنفسها على ربح من أعمال وظيفتها بأن حصلت لنفسها على ربح بقيمة مليون وخمسة وعشرين ألف جنيه من مشاركتها في عمليتي توريد حواسب، كما توسطت في تقديم رشوة لموظف وأجهزة علمية إلى جامعة دمنهور وكلية الطب البيطري بها.

بأن توسطت في تقديم عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد، كما أن المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً ـ مدير الإدارة الهندسية بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة - حصل لنفسه على عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثامن والتاسع بوساطة المتهمين من الحادي عشر حتى الثالث عشر مبلغ أربعة ملايين ومائتي ألف جنيه على سبيل الرشـوة مقابل إسناد عمليات توريد أجهزة تعقيم أدوات طبية "أوتوكلافات"، وخمسين ثلاجة لحفظ الطعوم واللقاحات، ومائة مولد كهربائي إلى مديرية الشئون الصحية بالبحيرة لشـركتهما وصرف المستحقات المالية عنها، كما أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسـه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.

بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني عشر مبلغ أربعين ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة ـ مقابل فحص واستلام أعمال وصرف المستحقات المالية عنها كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مهندس أجهزة طبية بالإدارة الهندسية بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهمين الثامن والتاسع بوساطة الحادي عشر مبلغ ثمانمائة وخمسين ألف جنيه ـ خفض اتفاق أربعمائة ألف جنيه، وأخذ منه على سبيل الرشوة مقابل فحص واستلام أجهزة تعقيم أدوات طبية "أوتوكلافات".

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كما أن المتهم الخامس بصفته موظفا عموميا ـ مراقب مالي لدى مديرية الشئون الصحية بالبحيرة ـ طلب وأخذ عطايا على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني عشـر مبلغ عشـرة آلاف جنيه، وعطايا عينية ـ عجلات سيارة وجهاز منظم تيار كهربائي - بقيمة ثلاثة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة ـ مقابل صرف المستحقات المالية عن عمليتي توريد أسطوانات أكسجين وأجهزة تعقيم أدوات طبية "أتوكلافات" إلى مديرية الشئون بالبحيرة بإصدار أوامر الدفع الخاصة بها.

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