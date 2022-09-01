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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز اللغات بجامعة حلوان يتابع حجز دورة معادلة اللغة الفرنسية لطلاب الحقوق

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 


أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة التابع لكلية الآداب جامعة حلوان، استمرار حجز دورة معادلة اللغة الفرنسية لطلاب كلية الحقوق، ويحاضر في الدورة التدريبية الدكتورة فاطمة خليل. 

وأوضح المركز، أن رسوم الدورة 400 جنيه، والأوراق المطلوبة صورة من بطاقة الرقم القومي. 

و  تشترط  كلية الحقوق جامعة حلوا ضرورة حصول طلاب الفرقة الرابعة بكلية الحقوق على معادلة اللغة الفرنسية الذين لم يدرسوا اللغة الفرنسية كمادة أجنبية ثانية بجانب المادة الأجنبية الأولى "اللغة الإنجليزية" في مرحلة الثانوية العامة.

ويمكن للطلاب الحصول عليها من خلال الدورات التي تقدمها كلية الآداب مركز اللغات للأغراض المتخصصة للمعادلة الفرنسية وترسل أوراق نجاح الطالب بالمعادلة لاستخراج كلية الحقوق شهادة التخرج بعد حصولها على شهادة المعادلة الفرنسية. 

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جدير بالذكر انه تقدم حاضنة Biocluster بجامعة حلوان و الممولة من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية (إنطلاق) - بأكاديمية البحث العلمي خدمات الاحتضان تحت شعار "نحو اقتصاد حيوي مستدام" لرواد الأعمال والشركات الناشئة في ثلاث مجالات.

يأتي ذلك بعد إستمرار  باب التقدم للإحتضان للشباب من جامعة حلوان وخريجيها ، وكذلك من رواد الأعمال والشركات الناشئة بإقليم القاهرة الكبري، ممن لديهم أفكار مبتكرة أو نماذج أولية لمشروعات ريادية قادرة علي المنافسة في السوق المصري.

الأوراق المطلوبة كلية الحقوق جامعة حلوان كلية الاداب Jobs Education

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