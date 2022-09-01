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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الثانوية العامة 2022.. آثار جامعة عين شمس تعلن تعليمات مهمة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

تنظم كلية الاثار بجامعة عين شمس لقاء تعريفى ببرامج الكلية للطلاب الجدد ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ ، يوم الاثنين الموافق ٥ /٩ / ٢٠٢٢ الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الكلية.

وذلك تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،  الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتحت إشراف  الدكتور حسام طنطاوى القائم بعمل عميد كلية الآثار.


تستضيف جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني وإشراف الدكتور. محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، مبادرة العمل الإقليمي بشأن تغير المناخ (RACC) بالتعاون مع اللجنة الدولية لتنمية الأراضي الجافة (IDDC)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا).

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Jobs Education جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس الدراسات سوق العمل

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