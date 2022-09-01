جامعة حلوان تكشف تفاصيل دورة الاحتضان الأولى لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة

أعلنت جامعة حلوان عن فتح باب التقدم لدورة الإحتضان الأولي لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية Biocluster الممول من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية لأكاديمية البحث العلمي .

وصرح الدكتور إيهاب عبد الرؤف عيسوي، مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية جامعة حلوان انه بالنسبة لحاضنة Biocluster فهي تقدم خدمات الاحتضان تحت شعار "نحو اقتصاد حيوي مستدام" لرواد الأعمال والشركات الناشئة في ثلاث مجالات و هي :

التكنولوجيا الحيوية:

المواد الحيوية المستدامة، الانزيمات الصناعية، الكواشف التشخيصية، المستحضرات الحيوية، مستحضرات التجميل الطبيعية، المستخلصات النباتية، خدمات المعلوماتية الحيوية.

نظم الهندسة الحيوية الطبية:

المستشعرات الحيوية النانومترية، الأجهزة والمستلزمات الطبية، الرعاية الصحية عن بعد "التمريض والخدمات الصحية".

تكنولوجيا الأغذية والمشروبات:

تطبيقات خدمات التوصيل، تكنولوجيا الإعداد والتجهيز، إنتاج الأغذية الوظيفية، تطبيقات سلامة الغذاء.

