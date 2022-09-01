عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تكشف تفاصيل دورة الاحتضان الأولى لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

أعلنت جامعة حلوان عن فتح باب التقدم لدورة الإحتضان الأولي لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية Biocluster الممول من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية لأكاديمية البحث العلمي . 

 

وصرح الدكتور إيهاب عبد الرؤف عيسوي، مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية جامعة حلوان انه بالنسبة لحاضنة Biocluster  فهي  تقدم خدمات الاحتضان تحت شعار "نحو اقتصاد حيوي مستدام" لرواد الأعمال والشركات الناشئة في ثلاث مجالات و هي :

  •  التكنولوجيا الحيوية:
    المواد الحيوية المستدامة، الانزيمات الصناعية، الكواشف التشخيصية، المستحضرات الحيوية، مستحضرات التجميل الطبيعية، المستخلصات النباتية، خدمات المعلوماتية الحيوية.
  • نظم الهندسة الحيوية الطبية:
    المستشعرات الحيوية النانومترية، الأجهزة والمستلزمات الطبية، الرعاية الصحية عن بعد "التمريض والخدمات الصحية".
  •  تكنولوجيا الأغذية والمشروبات:
    تطبيقات خدمات التوصيل، تكنولوجيا الإعداد والتجهيز، إنتاج الأغذية الوظيفية، تطبيقات سلامة الغذاء.
     
txt

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. الرابط وخطوات التسجيل

txt

آداب حلوان تكشف شروط الالتحاق بالدراسات العليا.. وموقف خريجي الأزهر والتعليم المفتوح.. والعميدة نستقبل الطلاب بـ 18 قسما وبرنامجا

txt

الجلاد وكيس السندوتشات.. أدوات مدرسية ظلت محفورة بأذهان جيل السبعينيات| نوستالجيا

txt

كيف تعد ملصقا إعلانيا عن تغير المناخ.. في ندوة بجامعة حلوان

txt

ضمن تحضيرات الهاكاثون متعدد المحاور| ندوة عن التصميم في مواجهة تحدي التغيرات المناخية

txt

جامعة حلوان تستقبل طلاب مبادرة "أشبال مصر الرقمية"

txt

حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية تدعم رواد الأعمال بـ 200 ألف جنيه

txt

جامعة حلوان الأهلية تتلقى استفسارات الطلاب المتقدمين لها وتجيب على جميع تساؤلاتهم

txt

اليوم.. الفرصة الأخيرة للالتحاق بالدراسات العليا بخدمة اجتماعية حلوان

txt

جامعة حلوان تعلن عن فتح باب التقدم لدورة الاحتضان الأولى لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة.. وحسام رفاعي: تعمل على إنتاج خريج ينافس في سوق العمل

  • و كشفت جامعة حلوان أنه علي  الراغبين من خريجيها و رواد الاعمال واصحاب الشركات الناشئة من القاهرة الكبرى  في التقدم لدورة الإحتضان الأولي لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية Biocluster الممول من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي  التسجيل  علي الرابط التالي :
    https://forms.gle/fSE6mGNWWW1jWRjt5
     
جامعة حلوان أكاديمية البحث العلمي رواد الأعمال دورة الاحتضان Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني حتحوت يكشف عن المدرب الأقرب لتدريب الأهلي خلفاً لـ سواريش| فيديو

كل شيء ينهار.. كهربا يثير الجدل برسالة بعد أزمة غرامة الزمالك| تفاصيل

بالأسماء..فرج عامر يعلن عن صفقات الاهلي القادمة من وادي دجلة

وفاة الفنان الشاب أمين العسال

مدرب كبير|الأهلي يقترب من التعاقد مع مدير فنى برتغالى.. تعرف عليه

مبلغ خرافي .. مفاجأة صادمة بشأن رحيل سواريش عن الأهلي

مفاجأة.. الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية..والهلال السعودي يتعرض لصدمة موجعة.. فيديو

نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 عبر هذا الرابط الآن

ترشيحاتنا

ضربها حتى الموت.. المشدد 7 سنوات يواجه المتهم بقتل زوجته فى الدقهلية

أقل من نص مليون..5 سيارات SUV موديل 2022.. صور

لهذا السبب امتنع الشيطان عن السجود لآدم.. علي جمعة يكشف عنه

الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات في عيون المؤسسات الدولية.. إشادة من فيتش سوليوشينز|تفاصيل

حلقة استثنائية ومفاجآت|لأول مرة صاحبة السعادة تستضيف مؤمن زكريا وشيكابالا والسولية

أقل سعر لليورو بالبنوك اليوم الخميس 1-9-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايوهات والفساتين.. إطلالات أثارت الجدل لـ النجمات في شهر أغسطس|شاهد

فرفوشة ودمها خفيف.. 5 أبراج تعشق الضحك والمرح|هل أنت منهم ؟

آخرهن جمبسوت شفاف.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لميريام فارس|شاهد

طريقة عمل العيش على البوتاجاز | زى المحلات

فيديو

أهلي ميحضروش جنازتي.. رنا تنهي حياتها بحبة الغلة في بلقاس لهذا السبب|فيديوجراف

تحيا مصر.. تفاصيل القرار الاستثنائي بزيادة دعم بطاقات التموين |فيديو جراف

اللى استحو ماتوا وعيب عن جد..اشتعال الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس

6 سيارات إطفاء.. تفاصيل حريق مول بسوهاج| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ