مانشستر سيتي يكتسح نوتنجهام بسداسية في الدوري الإنجليزي

فاز فريق مانشستر سيتي على نوتنجهام فورست بستة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

أهداف مانشستر سيتي الثلاثة الأولى سجلها النرويجي إيرلينج هالاند في الدقائق 12، 23، 38، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه.

وسجل البرتغالي جواو كانسيلو الهدف الرابع لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 50، أعقبه جوليان ألفاريز بهدفين في الدقيقتين 60، 87 مؤكدًا انتصار فريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 13 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد نوتنجهام عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

ورفع هالاند رصيده من الأهداف لـ 9 في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل نهاية 5 جولات من عمر المسابقة.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - جون ستونز - جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو - إلكاي جوندوجان - برناردو سيلفا

خط الهجوم: خوليان ألفاريز - فيل فودين - إيرلينج هالاند