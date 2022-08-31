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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر خيرت بالحفل الختامي لمهرجان القلعة: تحيا مصر

صورة من الحفل
صورة من الحفل

حرص الفنان والموسيقار عمر خيرت على تقديم العديد من مقطوعاته الموسيقية أمام الحشد الجماهيري الكبير الذي تواجد فى ختام مهرجان القلعة للموسيقي.

وقال عمر خيرت للجمهور الذي حضر بكثافة اليوم : تحيا مصر تحيا مصر ثم قدم بعدها عددا من المقطوعات الموسيقية الوطنية مثل مقطوعة فيها حاجة حلوة وسط تفاعل كبير من الحضور.

 

ومن المقرر أن يواصل  الموسيقار الكبير عمر خيرت تقديم  مجموعة من أشهر أعماله الموسيقية، والتي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور منها، الخواجة عبد القادر، والبخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، وضمير أبلة حكمت، وخلى بالك من عقلك، وقضية عم أحمد، مسألة مبدأ، واللقاء الثاني، وعارفة وغوايش.

 

يذكر ان علق الموسيقار الكبير عمر خيرت، على نجاح حفلته في مدينة العلمين الجديدة، قائلا: "إننا نعمل حفلة وقت الغروب ومن غير بدلة معمتهاش قبل كده في حياتي".

 وأضاف "الموسيقار الكبير عمر خيرت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "مدينة العلمين الجديدة مشروع كبير وشيء يفرح أن يكون لدينا مثل هذه المشروعات في مصر"، لافتا: "فكرة المشروع نفسها والمكان نفسه شيء عظيم".

 وأشار: "مدينة العلمين ستكون مدينة قائمة بذاتها، المراحل الحالية تنطلق لمرحلة في منتهى الجمال فيها فن ورقي"، موضحا: "الحمد لله أن عندنا مكان مثل هذا في مصر وسيكون له تطور كبير جدا".

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