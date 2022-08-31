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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حضور جماهيري غير مسبوق.. عمر خيرت لجمهور القلعة: منورين وربنا يحميكم

عمر خيرت
عمر خيرت

حرص الموسيقار عمر خيرت على تقديم الشكر لجمهوره الذي حرص على حضور الحفل الختامي لمهرجان القلعة للموسيقي فى دورته الثلاثون.

وقال عمر للجمهور : منورين القلعة والقلعة منور بيكم ربنا يحميكم شكرا على حضوركم الحفل.

وتابع عمر : حابب أشكر وزارة الثقافة على المهرجان الجميل ده وأشكر الدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا والأستاذ خالد داغر رئيس البيت الفني للأوبرا والمايسترو ناير ناجي.

ومن المقرر أن يواصل  الموسيقار الكبير عمر خيرت تقديم  مجموعة من أشهر أعماله الموسيقية، والتي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور منها، الخواجة عبد القادر، والبخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، وضمير أبلة حكمت، وخلى بالك من عقلك، وقضية عم أحمد، مسألة مبدأ، واللقاء الثاني، وعارفة وغوايش.

 

يذكر ان علق الموسيقار الكبير عمر خيرت، على نجاح حفلته في مدينة العلمين الجديدة، قائلا: "إننا نعمل حفلة وقت الغروب ومن غير بدلة معمتهاش قبل كده في حياتي".

 وأضاف "الموسيقار الكبير عمر خيرت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "مدينة العلمين الجديدة مشروع كبير وشيء يفرح أن يكون لدينا مثل هذه المشروعات في مصر"، لافتا: "فكرة المشروع نفسها والمكان نفسه شيء عظيم". 

وأشار: "مدينة العلمين ستكون مدينة قائمة بذاتها، المراحل الحالية تنطلق لمرحلة في منتهى الجمال فيها فن ورقي"، موضحا: "الحمد لله أن عندنا مكان مثل هذا في مصر وسيكون له تطور كبير جدا".

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