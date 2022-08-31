الجمهور فى انتظار عمر خيرت بحفل ختام فعاليات مهرجان القلعة

توافد عدد كبير من الجمهور على حفل الفنان عمر خيرت والذي يختتم فعاليات مهرجان محكى القلعة بعد سلسلة من الحفلات الناجحة.



أشهر أعمال عمر خيرت



ومن المقرر أن يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مجموعة من أشهر أعماله الموسيقية، والتي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور منها، الخواجة عبد القادر، والبخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، وضمير أبلة حكمت، وخلى بالك من عقلك، وقضية عم أحمد، مسألة مبدأ، واللقاء الثاني، وعارفة وغوايش.

عمر خيرت يتحدث عن حفل العملين

يذكر ان علق الموسيقار الكبير عمر خيرت، على نجاح حفلته في مدينة العلمين الجديدة، قائلا: "إننا نعمل حفلة وقت الغروب ومن غير بدلة معمتهاش قبل كده في حياتي".

وأضاف "الموسيقار الكبير عمر خيرت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "مدينة العلمين الجديدة مشروع كبير وشيء يفرح أن يكون لدينا مثل هذه المشروعات في مصر"، لافتا: "فكرة المشروع نفسها والمكان نفسه شيء عظيم".

وأشار: "مدينة العلمين ستكون مدينة قائمة بذاتها، المراحل الحالية تنطلق لمرحلة في منتهى الجمال فيها فن ورقي"، موضحا: "الحمد لله أن عندنا مكان مثل هذا في مصر وسيكون له تطور كبير جدا".

وأوضح: "هناك فن جيد وفن غير جيد، ولا نستطيع أن نمنع شيء يريد الجمهور، لكن في الآخر الذي يستمر الشيء الجيد والعملة غير الجيدة لا تستمر"، لافتا: "استمرار الشيء الجميل هو الذي عشنا عليه في الفن في مصر، والعظماء الذين سبقونا عايشين لحد دلوقتي بفنهم معنا".

أكثر عمل يطلبه الجمهور من عمر خيرت

وتابع الموسيقار الكبير عمر خيرت،: "قضية عم أحمد أكثر عملا يطلبه الجمهور مني"، مشيرا: "الراب في مصر تقليد حرفي للموسيقى الغربية"، موضحا: "أخاف على الموسيقى المصرية من الفناء بسبب ظهور أشكال كثيرة من الموسيقى مع عدم الاهتمام بالموسيقى المصرية، وعدم مواكبة ما يقدم في العالم، وإن كان يستبعد حدوثه".