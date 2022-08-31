القومي للمرأة يختتم فعاليات دورة إعداد القيادات الدينية لتناول القضايا السكانية

اختتم المجلس القومي للمرأة اليوم فعاليات دورة تدريب المدربين لإعداد القيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية في ندوات التوعية المجتمعية "جلسات الدوار " والتى نظمها بالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنائس المصرية ، فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، و استهدفت ١٠٠ قيادة دينية يتم تدريبهم للمرة الأولى ، واستمرت على مدار ٣ أيام.



وشارك فى الختام كل من الأستاذة إيزيس محمود المديرة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس الدكتور جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف سابقاً، والدكتور خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف مدير مديرية أوقاف القاهرة ، الدكتور بهاء شوكت مستشار الصحة الإنجابية والتدريب ، والدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة ، والدكتورة علا حجازى المديرة العامة للإعلام والتربية السكانية بوزارة الصحة والسكان .



واستعرض الدكتور بهاء شوكت ، مفهوم النوع الاجتماعي والعادات والتقاليد والممارسات المبنية على التمييز غير العادل بين الرجل والمرأة، والعنف الأسري والأضرار والعواقب غير الطبية لتلك الممارسات .



وتناولت الدكتورة سحر السنباطي فوائد تباعد الولادات واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، مستعرضة نماذج لتوضيح مدى الضرر الذي تتعرض له المرأة فى حالة تقارب الولادات.



وقامت الدكتورة علا حجازى بفتح باب المناقشة حول تجريم القانون لختان الإناث وأضرار الزواج المبكر.

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