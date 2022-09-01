سهم طائش بسبب القرود يترك سيدة تواجه الموت في اليابان

بعد أن أعلنت قرود المكاك الحرب على الجنس البشري في أجزاء من اليابان ومهاجمتها، تم نشر صيادين متخصصين لمكافحة خطر القرود، ولكن بسبب خطأ ترقد سيدة في المستشفى.

في حادث محرج ومن المحتمل أن يكون خطيرًا ، قام أحد الصيادين عن طريق الخطأ بسحب زناد مسدسه المهدئ أثناء مقابلة السيدة الشاهدة على رؤية القرد واستقر السهم في ذراعها.

تم إرسال الصياد إلى مدينة فوجي بمحافظة شيزوكا ، ردًا على شكاوى من رؤية قرد مكاك يجوب حول محطة سكة حديد فوجيكاوا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

حاول الصياد ، مع ثلاثة موظفين آخرين في المجلس المحلي ، مقابلة امرأة كانت قد رأت القرد على أمل معرفة المكان الذي ذهب إليه.

سهم بالخطأ

ولكن بينما كانوا يتحدثون ، انزلق إصبع الصياد على زناد البندقية ، وأرسل سهمًا بحجم ستة بوصات محملة بمهدئ قوي مباشرة إلى ذراع الشاهدة الأيسر.

فقدت المرأة وعيها على الفور تقريبًا ، واضطرت إلى نقلها إلى المستشفى لتتعافى، فقد كان المهدئ ، الذي كان قويًا بما يكفي لإخضاع قرد ضخم، أطاح بالمرأة لمدة ساعة كاملة ، وتركها مترنحة وغير قادرة على الكلام لمدة ساعة أخرى.

اتضح لاحقًا أن الصيادين كانوا يربطون أسلحتهم بشريط لاصق لمنع تسرب الهواء ، وخلال هذا الإجراء قام الرجل بسحب الزناد عن غير قصد.

اعتذار رسمي من الدولة

أصدرت حكومة مدينة فوجي اعتذارًا للمرأة قائلة إنه سيتم إجراء تحقيق كامل ، واتخاذ الإجراءات لمنع إطلاق الأسلحة العرضي من الحدوث مرة أخرى.

ليس من الواضح لماذا أصبحت قرود اليابان فجأة أكثر عدوانية، ففي مدينة ياماغوتشي ، غرب البلاد ، تعرض أكثر من 60 شخصًا للهجوم من قبل قرود المكاك في الأشهر القليلة الماضية.

قال مسؤول في المدينة لصحيفة الجارديان: "في البداية ، تعرض الأطفال والنساء فقط للهجوم'. 'لكن في الآونة الأخيرة ، تم استهداف كبار السن والرجال أيضًا".