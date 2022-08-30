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منوعات

مسلسل كوفيد-19 لا ينتهي.. ظهور سلالة جديدة لـ كورونا بأعراض غريبة

صدى البلد

لم ينته مسلسل فيروس كورونا بعد فقد يحذر العلماء من سلالة جديدة للفيروس، قد يكون للسلالة الجديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا "كوفيد-19" أعراض غريبة جديدة تحدث فقط في الليل.

مازال فيروس كورونا يشغل العلماء، حيث يكرسون اهتمامهم  بالتحقيق في أعراض متغير Omicron's BA.5 "أوميكرون ب أ 5 "، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

عرض ليلي دليل على كورونا

حذرت دراسة جديدة من سلالة فيروس كورونا الجديدة حيث يُعتقد أنها شديدة العدوى ، ولكنها ليست مميتة مثل المتغيرات والسلالات السابقة ، من إشارة تدل على احتمال إصابتك بها.

وفقًا للبروفيسور "لوكا أونيل" من Trinity College Dublin ، فإن التعرق الليلي أحد أهم أعراض سلالة كورونا الجديدة، وقال: "عرض واحد إضافي من BA.5 رأيته هو التعرق الليلي، فالمرض مختلف قليلاً لأن الفيروس قد تغير".

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المناعة تلعب دور

أضاف أونيل:"هناك بعض المناعة ضده ، وذلك واضح مع الخلايا التائية وما إلى ذلك - وهذا المزيج من نظام المناعة والفيروس المختلفين قليلاً قد يؤدي إلى مرض مختلف قليلاً ، والغريب أن التعرق الليلي هو سمة.


اللقاح يكسب

كما أوضح أن الأهم من ذلك ، إذا تم تطعيمك بـ أحد لقاحات فيروس كورونا، فلن يتطور الأمر إلى مرض خطير ، فهذه هي الرسالة التي يجب أن تستمر في تذكير الناس

لم تتم إضافة التعرق الليلي إلى قائمة أعراض NHS الرسمية حتى الآن ، حيث تجاوزت المملكة المتحدة 205000 حالة وفاة في وقت سابق من هذا الشهر.

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وداعًا أعراض كورونا طويلة الأجل

أحد النتائج الإيجابية الطفيفة للسلالة الجديدة ، هو أنك أقل عرضة بنسبة 20 إلى 50 ٪ للحصول على أعراض كورونا طويلة الأجل مقارنة بالسلالات الأخرى ، وفقًا لمجموعة دراسة Zoe Covid.

قالت الدكتورة “كلير ستيفز” من كينجز كوليدج لندن: “يبدو أن متغير  أوميكرون Omicron أقل احتمالية للتسبب في أعراض فيروس كورونا طويلة الأجل Long-COVID مقارنة بالمتغيرات السابقة ، لكن لا يزال شخصًا واحدًا من كل 25 شخصًا يصاب بـ فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” يعاني من الأعراض لأكثر من أربعة أسابيع”.
 

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