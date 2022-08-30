مسلسل كوفيد-19 لا ينتهي.. ظهور سلالة جديدة لـ كورونا بأعراض غريبة

لم ينته مسلسل فيروس كورونا بعد فقد يحذر العلماء من سلالة جديدة للفيروس، قد يكون للسلالة الجديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا "كوفيد-19" أعراض غريبة جديدة تحدث فقط في الليل.

مازال فيروس كورونا يشغل العلماء، حيث يكرسون اهتمامهم بالتحقيق في أعراض متغير Omicron's BA.5 "أوميكرون ب أ 5 "، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

عرض ليلي دليل على كورونا

حذرت دراسة جديدة من سلالة فيروس كورونا الجديدة حيث يُعتقد أنها شديدة العدوى ، ولكنها ليست مميتة مثل المتغيرات والسلالات السابقة ، من إشارة تدل على احتمال إصابتك بها.

وفقًا للبروفيسور "لوكا أونيل" من Trinity College Dublin ، فإن التعرق الليلي أحد أهم أعراض سلالة كورونا الجديدة، وقال: "عرض واحد إضافي من BA.5 رأيته هو التعرق الليلي، فالمرض مختلف قليلاً لأن الفيروس قد تغير".



المناعة تلعب دور

أضاف أونيل:"هناك بعض المناعة ضده ، وذلك واضح مع الخلايا التائية وما إلى ذلك - وهذا المزيج من نظام المناعة والفيروس المختلفين قليلاً قد يؤدي إلى مرض مختلف قليلاً ، والغريب أن التعرق الليلي هو سمة.



اللقاح يكسب

كما أوضح أن الأهم من ذلك ، إذا تم تطعيمك بـ أحد لقاحات فيروس كورونا، فلن يتطور الأمر إلى مرض خطير ، فهذه هي الرسالة التي يجب أن تستمر في تذكير الناس

لم تتم إضافة التعرق الليلي إلى قائمة أعراض NHS الرسمية حتى الآن ، حيث تجاوزت المملكة المتحدة 205000 حالة وفاة في وقت سابق من هذا الشهر.

وداعًا أعراض كورونا طويلة الأجل

أحد النتائج الإيجابية الطفيفة للسلالة الجديدة ، هو أنك أقل عرضة بنسبة 20 إلى 50 ٪ للحصول على أعراض كورونا طويلة الأجل مقارنة بالسلالات الأخرى ، وفقًا لمجموعة دراسة Zoe Covid.

قالت الدكتورة “كلير ستيفز” من كينجز كوليدج لندن: “يبدو أن متغير أوميكرون Omicron أقل احتمالية للتسبب في أعراض فيروس كورونا طويلة الأجل Long-COVID مقارنة بالمتغيرات السابقة ، لكن لا يزال شخصًا واحدًا من كل 25 شخصًا يصاب بـ فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” يعاني من الأعراض لأكثر من أربعة أسابيع”.

