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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بطريقة جهنمية.. زوجان يخططان لـ سرقة طعام من منزل أهله| فيديو

صدى البلد

على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ينشغل المستخدمين دومًا بـ مقاطع الفيديو الساخرة والكوميدية والمنشورات العديدة، ليكن من نصيب بعد الفيديوهات أن تتصدر التريند ويتم تداولها على نطاق واسع ومن بيها فيديو زوجين يضعان خطة لـ سرقة سندوتش كفتة ومانجو من منزل الحماة والدة الزوج دون علمها.

خلال الساعات القليلة الماضية انتشر مقطع فيديو لـ زوج وزوجة وهم يخططان بـ طريقة ساخرة لـ سرقة الطعام من ثلاجة والدة الزوج دون ان يدري أحد من اهل البيت.

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خطة لـ سرقة سندوتش الكفتة

ويظهر في مقطع الفيديو الذي تتجاوز مدته 3 دقائق، الزوجة وهي تبدأ في رسم الخطة" مش مامتك عزمت عليك بـ سندوتش كفتة، وعزمت عليك بـ مانجة وأنت مردتش تاخد، روح هاتهم من غير ما حد يحس".

وبدات الزوجة بـ طرح الأسئلة على الزوج:" هي قالتلك السندوتش فين؟، والمانجة فين؟"، وأكملت الزوجة بعد ما إجايها الزوج عن أماكن الطعام في الثلاجة "خلاص هات الكفتة الأول، وبعدين هات المانجة، وكان في طبق حلويات أنت جايبه هات منه، ولو حد شافك اعمل نفسك بـ تشرب".

ثغرات خطة سرقة سندوتش الكفتة

ليتبادل الزوجين الادوار ويبدأ الزوج في طرح الأسئلة" طيب لما يصحو ويلاقوا الأكل اتاخد، هنقول إيه؟"، لتجيبه الزوجة على الفور:" هنقول أنت اللي اخدتها متجيبش سيرتي،  أنت أبنهم عادي،  وهقولها مصطفى جاع بليل وأكلهم، ولو أنت اتقفشت أنا معرفكش".

استكمل الزوجين في طرح الاسئلة والفرضيات حتى لا ينكشف أمر سرقة سندوتش الكفتة والمانجو، فتقول الزوجة :"لو أنا اتقفشت يبقى أنت اللي عزمت عليا، المهم متنساش الكفتة والمانجة وهات بسبوسة".

لتواجهم أزمة في تسخين الطعام ولكن حاولوا أن يجدوا لها طريقة:"الكفتة دي باردة، بس معندناش ميكروويف" لتجيب الزوجة:" هات طبق في نقطتين مياه وحطه على النار وعليه الكفتة أول ما يشيط هاته وتعالى"، ليقول الزوج "ماليش عين أسرق أهلي".

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نجاح الخطة

نحجت خطة الزوجين في الحصول على سندوتش الكفتة، ولكن الزوج في بداية الأمر تهرب من تقسيم السندوتش، "فين النص بتاعي، انا اللي مخططة" لختتم الزوج "الأكل الحرام".


استمر الفيديو الذي حصد على ما يقرب من 3 مليون مشاهدة على هذا المنوال المضحك والساخر من الزوجين، والذي جذب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأعادوا مشاهدته أكثر من مرة ووصفه الكثيرون بأنه من ألطف مقاطع الفيديو على الفيسبوك في الفترة الاخيرة.

https://fb.watch/fbL71JXihD/

مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو زوجين خطه سرقة كفتة سندوتش منزل والدة الزوج

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