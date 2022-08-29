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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زيادة جرامات بهذه المنطقة في الجسم خطر على صحتك

صدى البلد

زيادة بضع جرامات إضافية حول وسطك ليس مجرد علامة على أنك قد تحتاج إلى تقليل السعرات الحرارية في طعامك وممارسة المزيد من التمارين الرياضية بل دليل على أن صحة القلب لديك في خطر.

توصلت دراسة إلى أن الدهون الزائدة في منطقة البطن تعد أيضًا تحذيرًا من زيادة خطر الإصابة بقصور القلب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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زيادة في الوزن زيادة في أمراض القلب

قال باحثون من جامعة أكسفورد إن كل سم إضافية على الخصر ترفع الخطر بنسبة 11 في المائة وتشكل خطراً أكبر على صحة القلب من الوزن الإجمالي.

حلل الأكاديميون البيانات وتوصلوا إلى أنه إذا تم ربط كل بوصة إضافية على مقاس الخصر الصحي بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو عدم انتظام ضربات القلب.

أولئك الذين لديهم أكبر مؤشر لكتلة الجسم (BMI) ، والذي يأخذ في الاعتبار الوزن والطول ، كانوا أكثر عرضة للمعاناة بمقدار 2.65 مرة فقط من أصحاب أصغرهم. زادت كل وحدة إضافية من مؤشر كتلة الجسم من فرص الإصابة بفشل القلب بنسبة 9 في المائة.

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ماذا نصح الباحثون؟

نصح الباحث الرئيسي  للدراسة بضرورة قياس نفسك سنويًا لمراقبة المخاطر، وقال: "كمية الدهون التي يحملها الأشخاص حول جذوعهم أكثر أهمية في تتبع السمنة في الجسم ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

'ونحن نعلم أن الدهون الموجودة حول الأعضاء في البطن نشطة للغاية وتحتوي على الكثير من العوامل الالتهابية التي يمكن أن تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

ما هو قصور القلب؟

قصور القلب هو حالة طويلة الأمد عندما لا يتمكن من ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم ويسبب ضيق التنفس وأعراض أخرى

 

السعرات الحرارية التمارين الرياضية القلب خطر

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