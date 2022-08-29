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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ورائها سر.. ماذا تعني حركات العين السريع أثناء النوم ؟

صدى البلد

حيرت حركة العين السريعة "نوم الريم" أثناء النوم العلماء منذ أن تم ربطها لأول مرة بـ الأحلام في عام 1953 ، ولكن دراسة جديدة هي الأولى التي تُظهر هذه الحركات هل تنظر حول عالم الأحلام الذي أنشأه دماغك،  وليس حركات عشوائية كما في السابق يعتقد.

حركة العين السريعة

فقد نظر فريق من الباحثين من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو في خلايا الرأس  في أدمغة الفئران ، وهي خلايا عصبية تنطلق في الدماغ فيما يتعلق بالمكان الذي يتجه إليه الحيوان ، وتوجد أيضًا في عدة مناطق من الدماغ البشري.

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بعد مقارنة الاتجاهات الرأسية للفأر النائم بحركات العين، أظهرت النتائج أن الخلايا كانت محاذية بدقة أثناء نوم حركة العين السريعة، تمامًا كما تفعل عندما يكون الفأر مستيقظًا ويتحرك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وهذا يعني أن حركة العين السريعة للإنسان أثناء النوم تسافر بنفس الطريقة التي تتغير بها نظراتها عند الاستيقاظ.

تاريخ الأحلام

يعود تاريخ تسجيلات الأحلام الأولى إلى عام 3100 قبل الميلاد عندما حفر البابليون وحاولوا تفسير أحلامهم على ألواح حجرية، ومنذ ذلك الحين عمل البشر طويلًا لفهم معنى الأحلام وكيف تتشكل.

نوم الريم


نوم الريم  وهو اختصار لـ حركة العين السريعة، سمة مميزة لهذه الحالة، هو أحد مراحل النوم، وفي هذه المرحلة ، تتشابه أنماط موجات الدماغ مع تلك التي تظهر أثناء اليقظة والتي يتم خلالها تجربة الأحلام.

تم تحديد الريم لأول مرة بواسطة يوجين أسيرينكسي ، الذي كان طالب دراسات عليا في ذلك الوقت، ويُنسب إليه الفضل في امتلاك أول مختبر لأبحاث النوم الذي اكتشف الحركات السريعة والمتشنجة والمتناظرة ثنائية العينين.

ومع ذلك ، كانت هذه الفكرة مجرد فرضية ، لكن الدراسة الجديدة هي الأولى التي قدمت دليلًا قويًا يدعم نظرية Aserinksy.

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وقال ماسيمو سكانزياني ، كبير مؤلفي الدراسة ، في بيان:  "أظهرنا أن حركات العين هذه ليست عشوائية، إنها منسقة مع ما يحدث في عالم الأحلام الافتراضي للماوس".

وهذا العمل يعطينا لمحة عن العمليات المعرفية الجارية في الدماغ النائم وفي نفس الوقت يحل لغزًا أثار فضول العلماء لعقود.

نوم النوم

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