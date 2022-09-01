سعر هافال جوليان موديل 2022 في السعودية | صور

تعتبر شركة هافال واحدة من أشهر العلامات التجارية الصينية في السوق السعودي، وتتميز بسياراتها الاقتصادية، ونجحت في تصدرت قائمة المبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي 2022.

وتعتبر سيارة هافال جوليان موديل 2022 واحدة من أبرز السيارات الصينية في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وفي السياق التالي سنستعرض أبرز مواصفاتها في السوق السعودي.

هافال جوليان موديل 2022

مواصفات سيارة هافال جوليان موديل 2022

تعتمد السيارة هافال جوليان موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 220 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات، ونظام دفع أمامي للعجلات.

هافال جوليان موديل 2022

وتحتوي السيارة هافال جوليان موديل 2022 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، بالإضافة إلى خاصية دعم المكابح BA، ومتابعة ضغط الإطارات، مع تقنية المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، إلى جانب نظام الصبات الالكتروني ESP، ومنظومة الوسائد الهوائية.

جاءت السيارة بمقصورة داخلية وتصميم بصري أكثر رفاهية من التصميم الخارجي للهيكل، حيث تأتي بأجود الخامات التي قد تتوفر في سيارة من هذه الفئة، التي تنافس فيها وهي فئة الكروس أوفر مدمجة الحجم.

هافال جوليان موديل 2022

وتضم السيارة هافال جوليان موديل 2022 على تجهيزات باختلاف الفئات المطروحة ومنها، حساسات ركن، وكاميرا لسهولة التحكم، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالإضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس 7 بوصة، وكاميرا 360 درجة، وفتحة سقف بانوراما، ونظام صوتي وترفيهي.

هافال جوليان موديل 2022

الأسعار الرسمية للسيارة هافال جوليان موديل 2022

هافال جوليان موديل 2022 الفئة الأولى BASIC بسعر 68.414 ألف ريال.

هافال جوليان موديل 2022 الفئة الثانية ACTIVE بسعر 74.164 ألف ريال.

هافال جوليان موديل 2022 الفئة الثالثة BREMIUM بسعر 83.364 ألف ريال.