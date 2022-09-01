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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الوادى الجديد تفوز بالمركز الثالث في مسابقة الإبداع الإعلامى

قدم الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد  ونواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس  التهنئة إلى الدكتور إسلام عامر عميد كلية الاداب.

وكذلك والدكتورة فاطمه طه رئيس قسم الإعلام بكلية الاداب  لفوز  مشروع التخرج بقسم الاعلام بكلية الاداب بالمركز الثالث فى مسابقة الإبداع الاعلامى والتى نظمتها موسسة الاعلام والتحول الرقمى.  

حيث حصل قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الوادى الجديد على المركز الثالث فى مشروعات العلاقات العامة والاعلان.

 ذلك مناصفة مع مشروع كتالوج الامان بقسم العلاقات العامة بكلية الدراسات العربية والاسلامية بنات جامعة الازهر ومشروع كوكبى بقسم الاعلام بكلية الاداب جامعة الوادى الجديد متمنيا لهم مزيد من التفوق والابداع.

 

يذكر ان مسابقة الابداع الاعلامى لمؤسسة الابداع والتحول الرقمى شارك فيها 5 الاف طالب و 114 جامعة ومؤسسة  عربية وافريقية.

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اخبار محافظة الوادي الجديد الوادى الجديد مؤسسة التحول الرقمي كلية الاداب أعضاء هيئة التدريس الدراسات إعلامي رئيس الجامعة عميد كلية الاداب

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