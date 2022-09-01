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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وائل الفشنى يحيي حفلا بمسرح الزمالك في 23 سبتمبر

صدى البلد

يحيى المطرب وائل الفشنى حفلا غنائيا بمسرح الزمالك يوم ٢٣ سبتمبر فى تمام الثامنة مساء وتم طرح التذكرة بقيمة ١٤٠ جنيها. 

ويستعد المطرب الأردنى  عزيز مرقة لإقامة حفل غنائي على مسرح الزمالك اليوم الخميس الموافق 1 سبتمبر  فى الثامنة مساءً، وقد وتم طرح التذاكر بسعر 275 جنيها.

احتضن مسرح الزمالك مجموعة من حفلات موسم الصيف المميزة، وجمع المسرح توليفة موسيقية متنوعة الأذواق بين الطرب والأندرجراوند والشعبي خلال موسم الحفلات الذي بدأ نهاية الشهر الماضى ويستمر حتى نهاية العام.

وكشف الفنان طارق صبرى مؤسس ومدير مسرح الزمالك، لـ “صدى البلد”، تفاصيل حفلات موسم الصيف واستعدادات المسرح لإطلاق فرقة مسرحية وورش تمثيلية وغنائية . 

وقال الفنان طارق صبرى لعدسة البلد :" بداية من الشهر المقبل يفتتح مسرح الزمالك ورش غنائية ومسرحية وسوف نأسس لفرقة مسرح الزمالك , الحلم الكبير بالنسبة لى ". 

وأضاف الفنان طارق صبرى :" على وشك الإعلان عن تأسيس فرقة مسرح الزمالك ".

ومن ناحية أخرى وقال الفنان طارق صبرى : " بداية مسرح الزمالك كانت فكرة ، وهو مسرح أثرى وله تاريخ عريق وشهد حفلات لأم كلثوم وعدد من نجوم الزمن الجميل، واشتغلنا على عودة هذا الكيان مرة أخرى بطريقة تناسب جميع الأذواق الفنية المختلفة ". 

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