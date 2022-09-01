الراقصة هندية: رفضت ارتداء الملابس المكشوفة بعد فريضة الحج.. وخعلت الحجاب لهذه الأسباب|فيديو

كشفت الفنانة والراقصة المعتزلة هندية، عن العديد من التفاصيل حول حياتها الشخصية، وذلك أثناء استضافتها في أحد البرامج التليفزيونية.

وقالت هندية إنها اتخذت قرار خلع الحجاب والعودة للفن بعد أن انفصلت عن زوجها عقب 11 سنة زواج بسبب عدم إنجاب أطفال ، حيث كانت تقضي فترات طويلة بالمنزل بمفردها ، وهو ما جعل الأصدقاء ينصحونها بالعودة إلي الفن مرة أخرى أو عمل مشروع تجاري.

وتابعت هندية أنها تعرضت للخسارة في المشاريع التجارية التي دخلتها ، مما جعلها تعود للفن ، ولكن تخلت عن شكل الحجاب التقليدي وأصبحت ترتدي كاب ثم ايشارب ، ثم خلعت الحجاب كليًا .

وأضافت "هندية" أنها تري أن الله ينظر إلي قلوب عباده وليس للمظهر، ولكنها بعد أداء فريضة الحج وعمل ما يقرب من 11 عمره أصبحت ترفض ارتداء الملابس المكشوفة .

شقيقي قاطعني بسبب الرقص الشرقي :

وقالت هندية في تصريحات تليفزيونية، إن شقيقها قاطعها بعد احترافها مجال الرقص الشرقي، مؤكدة أنها منحته العذر في هذا الموقف.

وأضافت هندية، أن شقيقها تواصل معها بعد اعتزالها الرقص وارتداء الحجاب، إلا أنه طلب منها أموالاً لشراء شقة لنجله وتعجبت في البداية من الأمر كون أن الأموال التي حصلت عليها كانت من الرقص الشرقي.

وتابعت “هندية”، أن أولاد شقيقها الراحل حصلوا علي شقق من أموالها الخاصة بعد وفاة والدهم.

عادل إمام :

وعن تعاونها مع عادل إمام، قالت هندية إن هناك مقابلة جمعتها مع الفنان الكبير عادل إمام مؤخرًا، حيث كان برفقة إحدي الأصدقاء المشتركين بينهم وتواصل معها وطلب منها الحضور إلي منزله حيث كان في جلسة مع عدد من الضيوف، وتعجب أنها تظهر علي الشاشة بوزن زائد عن الحقيقة.

وأضافت هندية: عادل إمام سبب شهرتي حتى الآن فوقف بجانبها في فيلم حنفي الأبهة.