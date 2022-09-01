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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. الصور الأولى لـ نادين لبكي من فيلم راجعين إلى إسكندرية

نادلين لبكي ومخرج
نادلين لبكي ومخرج العمل

انتهت الفنانة نادين لبكي من تصوير فيلمها المصري الجديد “راجعين إلى إسكندرية”، والذي تتحدث فيه باللهجة المصرية خلال الأحداث. 

“العودة إلى الإسكندرية”، من إنتاج مصري سويسري، ويتم تصوير مجموعة من مشاهده في مصر حاليا،  وتشارك فيه نادين لبكي بالتمثيل، وتشارك في إنتاجه ماريان خوري، ومن إخراج المصري الفرنسي تامر روجلي، ومن بطولة نادين لبكي وعدد من الفنانين المصريين والعرب.

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العمل تدور أحداثه في اطار اجتماعي إنساني حول سيدة تعود إلى الإسكندرية بعد غياب سنوات، ليكشف العديد من التفاصيل عن علاقتها بوالدتها.

ومن المقرر أن يضم العمل عددا من ضيوف الشرف المصريين، على رأسهم كل من الفنانين إنعام سالوسة وسلوى عثمان، ويشارك الفيلم في عدد من المهرجانات الدولية خلال الفترة القادمة.

 

العودة نادين لبكي ماريان خورى العودة الي الإسكندرية الفنانة نادين لبكي

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شاهد.. الصور الأولى لـ نادين لبكي من فيلم راجعين إلى إسكندرية

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