إزالة 116 حالة تعد واشغالات لمحال وأكشاك في الجيزة ..شاهد

تكثف محافظة الجيزة حملاتها اليومية علي مستوي الأحياء والمراكز المدن لإزالة تعديات المحال والاكشاك والباعة الجائلين بالطريق العام للحد من المظاهر السلبية وتوفير حرم امن لسير المواطنين.



وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة نفذت من خلال حي شمال الجيزة وبالتعاون مع شرطة المرافق حملات مكبرة بشارع المنيرة الرئيسى تمهيدا لأعمال الرصف والتطوير حيث تم فيها إزالة عدد ١١٦ حاله تعدي للمحال والمنشات التجارية من تندات وأسوار وبروز وأرصفه مخالفه وحالات اشغال بالشارع في اطار جهود تحقيق الانضباط بالشارع ومنع التعديات علي الطريق العام وتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية لتيسير حركة المركبات .



وأشار محافظ الجيزة أن المحافظة قامت من خلال حي جنوب الجيزة بإزالة حالات تعدي على الطريق العام الي جانب إزالة أكشاك مقامه بالمخالفة بنهر الطريق بدون ترخيص بمنطقة المساكن المتفرعه من شارع البحر الاعظم الي جانب تحقيق الانضباط بشوارع جسر الكونيسة وترعه الزمر من إزالة لتعديات المحال والمنشأت التجارية والتندات والسقايف والأسوار والأرصفة والاعلانات الغير مرخصه .

وفي حي بولاق الدكرور تم إزالة عدداً من التعديات للمحال والمنشأت التجارية علي الطريق العام بشارع ناهيا والمزلقان و إزالة كشك وجمالون مخالفين بشوارع البوسطه ال عامر و مخزن الانابيب .

وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء الاحياء والمراكز بمواصلة جهود إزالة التعديات والاشغالات من الطريق العام وتوفير حرم امن لسير المواطنين وشن حملات مكبرة يوميا لتحقيق الانضباط .

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