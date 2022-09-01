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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برامز وبيتهوفن وتشايكوفسكى ضيوف الأوركسترا السيمفونى بالأوبرا

صدى البلد

ينطلق الموسم الفنى الـ 63 لاوركسترا القاهرة السيمفونى بحفل يقام بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة السوبرانو الرومانية لاريسا ستيفان وعازف البيانو أحمد عصمت مع كورال اكابيلا تدريب مايا جيفينريا وذلك فى الثامنة مساء السبت 3 سبتمبر على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج عدد من الاعمال الكلاسيكية العالمية منها افتتاحية دونا ديانا لـ إميل فون رزنتشك ، رقصات مجرية لـ برامز ، اغنيتان من أوبرا الناى السحرى لـ موتسارت ، فانتازيا الكورال لـ بيتهوفن ، رقصات من جالانتا لـ سلطان كودالى ، كابريتشو إيطالى لـ بيتر تشايكوفسكى.

يذكر ان الموسم الجديد لاوركسترا القاهرة السيمفونى 2022 - 2023 يشمل مجموعة من العروض المميزة التى تضم مختارات من كلاسيكيات الموسيقى الغربية اضافة الى سلاسل حفلات نوعية تلقى الضوء على عدد من المؤلفين والاعمال النادرة والهامة اضافة الى استضافة نخبة من القادة والسوليستات المصريين والعالميين .

الأوبرا أحمد عصمت المسرح الكبير أوركسترا القاهرة اوركسترا القاهرة السيمفونى

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