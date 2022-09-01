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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتظام صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب البطاقات التموينية بالبحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

انتظمت محافظة البحيرة، اليوم الخميس، في تنفيذ الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية لصرف السلع التموينية على بطاقة الدعم حيث شهدت عمليات الصرف للمواطنين انتظام الحركة التموينية وتوافر كافة السلع بجميع منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة التموين والمنتشرة على مستوى المحافظة والبداليين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي

وتم إضافة 100 جنيه للبطاقة التي تضم أسرة واحدة و 200 جنيه للبطاقة الموجود بها من أسرتين لثلاثة أسر و300 جنيه لأكثر من 3 أسر.

وسيتم إرسال رسالة على كود صرف الخبز للأسر المستحقة للمنحة الاستثنائية والتى ستتضمن انه سيتم إضافة 100 جنيه على بون الخبز الخاص بطاقة التموين الخاصة بالمستفيد لمدة 6 اشهر وكذلك نفس الأمر مع البطاقات المستحقة 200 أو 300 جنيه، وفي حالة أنه غير مستحق سيكون الصرف كما هو دون زيادة.

الجدير بالذكر أن صرف المقررات التموينية يبدأ من ٩ص الى ٩م كما أن جميع السلع التموينية متوفرة بجميع المنافذ.

وذلك في إطار توجيهات السيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة الدعم التمويني للأسر الأكثر احتياجًا والأولي بالرعاية كمنحة استثنائية لتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

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