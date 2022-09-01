رسميًا .. برشلونة يعلن فسخ عقد مارتن برايثوايت

أعلن نادي برشلونة الإسباني، فسخ تعاقده مع الدنماركي مارتن برايثوايت مهاجم الفريق، بالتراضي.
وكتب الحساب الرسمي للنادي الإسباني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" نادي برشلونة واللاعب مارتن برايثوايت يتوصلان إلى اتفاق بشأن فسخ العقد الذي كان يربط الطرفين حتى نهاية موسم 2023-2024.
أضاف حساب نادي برشلونة:" شكراً مارتن وبالتوفيق في بقية مشوارك".
ولعب مارتن برايثوايت 58 مباراة بقميص نادي برشلونة منذ انضمامه إلى النادي الكتالوني موسم 2019-2020، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع 5 آخرين.
وتبلغ القيمة التسويقية للدنماركي مارتن برايثوايت 6 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
برشلونة يستعد لمواجهة إشبيلية:
في سياق آخر، يستعد فريق برشلونة لمواجهة إشبيلية، بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني.
ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط.