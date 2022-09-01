عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تربوي: المنصات التعليمية تساعد في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية

المنصات التعليمية
المنصات التعليمية

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماعة بمديري عموم تنمية المواد الدراسية، بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة والمنصات التعليمية، وقيام مديري عموم تنمية المواد الدراسية باستخراج الروابط الهامة المتصلة بتدريس كل موضوع في المنهج لتكون متاحة لجميع المعنيين من الطلاب والمعلمين والموجهين وأولياء الأمور لإثراء العملية التعليمية.

txt

خبير يوضح لـ "صدى البلد" أهمية المنصات التعليمية الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها

txt

نتيجة تقليل الاغتراب 2022.. رابط النتيجة برقم الجلوس

وفي هذا السياق أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن المنصات التعليمية جيدة للغاية، مثل قناة مدرستنا 3 من أكثر القنوات التي نالت إعجاب الجميع، حيث يقدمون محتوى هادف، مشيرًا إلى أهمية تدريب المعلمين طوال الوقت، وأهمية أن يكون لديهم خبرة في توصيل المعلومات للطلاب بطريقة مختلفة ومبسطة.           

وأوضح، أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن أهمية تلك المنصات تكمن في طرح نماذج للامتحانات بالطريقة التي تأتي آخر العام، على عكس الشكل التقليدي، مقترحًا خطته للقضاء على الدروس الخصوصية، بقوله: تعديل المناهج وتطويره من معلومات وتحويله إلى أنشطة ومهارات بشكل يناسب جميع الطلاب وفي هذه الحالة سوف نقضي على الدروس الخصوصية.

وأشار الخبير التربوي، إلى أنه يجب على وزارة التربية والتعليم دائمًا توعية الطلاب وأولياء أمورهم دائمًا بعد اللجوء للدروس الخصوصية، لكونها ترتبط بالنظام القديم الذي انتهى عصره، لافتًا إلى أن المنصات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم مثل منصة حصص مصر وقناة مدرستنا 3 يقدمون أفكار وتدريبات جديدة وأنشطة ترتبط بالنظام التعليم الجديد، على عكس المنصات التابعة لمعلمين السناتر منصات متخلفة وانتهى عصرها.

وأضاف الدكتور حسن شحاتة، أن المنصات التعليمية للتعليم قبل الجامعي تؤدي إلى تناقل الآراء والتعبير الحر، وتشجيع الطلاب على المناقشة والتحليل وتسجيل البيانات، وأيضاً تقديم خبرات ومواقف تعليمية متعددة ومتنوعة وغنية بالمثيرات البصرية والسمعية و مشاركة الصور والفيديوهات والملفات بأنواعها، ومن ثم أصبحت المنصات التعليمية من المصادر الهامة والمؤثرة على مستوى جمهورية مصر العربية والعالم.

واختتم أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس حديثه، حول أداء المعلمين على المنصات التعليمية، التابعة لوزارة التربية والتعليم، خاصة منصة حصص مصر، مؤكدًا أن شرحهم رائع للغاية ويقدمون أفكار جديدة للطلاب دائمًا وشرح بسيط وتختلف دائمًا عن العام الماضي، مؤكدًا أنهم يقدمون أسئلة جديدة ويفهمون في التطوير طوال الوقت.

وعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري عموم تنمية المواد الدراسية بديوان عام الوزارة؛ لمتابعة عدد من الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

وأكد الوزير، على الدور الهام لمديري عموم تنمية المواد الدراسية، ومشاركتهم فى إعداد المناهج الدراسية، وفى اللجان التى تقوم بمراجعة نماذج الإجابة في امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني) لإجراء أي تعديلات لازمة قبل التصحيح.

وناقش حجازي، آليات تنفيذ دمج القنوات التعليمية والتكنولوجيا فى البرامج الدراسية، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد جدول لمواعيد البث يكون متاحًا لأولياء الأمور؛ لمتابعة أبنائهم فى مشاهدة الدروس، مؤكدًا أن هذه الآليات تعظم الموارد وتحقق القيمة المضافة وتجذب الطلاب للدراسة وتساعد في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.

المنصات التعليمية ظاهرة الدروس الخصوصية الدروس الخصوصية المعلمين أولياء الأمور الطلاب Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022.. اعرف نتيجتك

بوبو ليس الأول.. مرتضى منصور رئيس الزمالك يتوعد والأهلي يقتنص النجوم

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. نسبة النجاح 88.7%

مدرب الأهلي الجديد | فايلر وكيروش يصدمان الأحمر.. وخليلوزيتش يثير الجدل

ببلاش.. الزمالك يضم صفقتين من العيار الثقيل والثالثة في الطريق

عاجل| مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمقاهي من الشهر الجاري

الذهب بقى في الأرض.. انهيار المعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

الأولى على دفعتها وأستاذة بالجامعة.. ذكريات سوزان نجم الدين مع الدراسة| نوستالجيا

تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. موعد الإعلان والرابط وخطوات التسجيل

نتيجة تقليل الاغتراب 2022.. الرابط والتفاصيل

3 سبتمبر.. جامعة عين شمس تستضيف مبادرة العمل الإقليمي بشأن تغير المناخ «RACC»

ترشيحاتنا

مصطفى بكري: الفوضى العارمة بالعراق مشهد حزين على كل الدول العربية ..فيديو

وزيرة الهجرة : توفير محفزات للمصريين بالخارج لتعظيم الاستثمارات في مصر

تصل لـ55 ألف جنيه.. قفزة في أسعار هيونداي بايون 2022

محمود عزب: خلال تقليد شخصية سمير الإسكندرانى الكراسى وقعت بالناس من الضحك

4 صدمات تنتظر الفرعون.. حكاية أصعب اللحظات في مسيرة محمد صلاح

مصطفى بكري: عودة حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح تعويم AFFINITY..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ روب وعقد ألماظ .. ياسمين صبري بإطلالة تثير الجدل علي السوشيال ميديا

بشرى لمرضى السكري.. علاج جديد يستحق التجربة يقضي عليه نهائيا

تصدرت التريند .. شاهد صور دنيا سمير غانم مع زوجها

أوقف هذا الدواء.. أعراض النقرس وطرق التخلص منه نهائيا تستحق التجربة

فيديو

دا كلام ربنا.. نهاد أبو القمصان تطالب الزوج بسداد أجر الرضاعة لزوجته

نجما الأهلي والزمالك يتنازلان عن أجرهما لمؤمن زكريا | تفاصيل

رئيس الأركان يتفقد معهد المهندسين العسكريين لحصوله على المركز الأول بالقوات المسلحة

هل سيجري هدم مقبرة طه حسين .. وما سر الكتابات الحمراء على مدفن عميد الأدب العربي "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ