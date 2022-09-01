لعنة الحرب تطارد الإثيوبيين مجددا.. ما سبب تجدد الصراع في إثيوبيا؟

قال متحدث عسكري باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي اليوم الخميس إن قوات إثيوبية وإريترية متحالفة معها شنت هجوما على إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا واستهدفت قوات الجبهة، مع دخول أحدث تصعيد في الصراع أسبوعه الثاني.

وألقت الحكومة الإثيوبية باللوم على القوات التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في تجدد العنف، قائلة إنها كثفت هجماتها، وفقا لوكالة “رويترز” للأنباء.

واندلع الصراع في شمال إثيوبيا، بين القوات الاتحادية وحليفتها الإريترية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي تدير حكومة تيجراي، في نوفمبر تشرين الثاني 2020. وتجدد القتال في 24 أغسطس، في خرق لوقف إطلاق النار الساري منذ مارس آذار.

وقالت القيادة العسكرية لقوات تيجراي في بيان "العدو، بعد أن نشر بالفعل قوات ضخمة لدى إريتريا بدأ الآن حملة مشتركة مع قوات أجنبية غازية من إريتريا".

وأضافت أن بلدة أديبايو الشمالية تعرضت للهجوم من أربعة اتجاهات بينما تواصل القتال على الجبهة الجنوبية لتيجراي. وقال المتحدث جيتاتشو رضا على تويتر إن قوات البلدين "شنت هجوما كبيرا من أربعة محاور" حول منطقة أديبايو.

وقالت الحكومة الإثيوبية إن هجمات قوات تيجراي تصاعدت مما أدى لمقتل مدنيين وفرار السكان وتدمير ممتلكات. كما اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بالاستيلاء على المساعدات الغذائية المخصصة للمعوزين في الإقليم.

ولم يتطرق بيان الحكومة بشكل مباشر لما قيل عن هجوم شنته قوات إثيوبية وإريترية على شمال غرب تيجراي.

ولم يرد المتحدث العسكري باسم الجيش الإثيوبي الكولونيل جيتنت أدان ولا المتحدثة باسم رئيس الوزراء بيلين سيوم ولا وزير الإعلام الإريتري يماني جبريميسكيل بعد على طلبات من وكالة “رويترز” للتعليق.

وكتب سفير إريتريا إلى كينيا بيين روسوم على موقع تويتر، أن قوات تيجراي ترتكب خطأ، وأضاف "انتصار قوات الدفاع الإريترية وشعب إريتريا أمر حتمي!"

استئناف الاعتقالات

قال محام من تيجراي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إنه تلقى تقارير عن عشرات الاعتقالات لأبناء عرقية تيجراي، من بينهم رجال دين، منذ تجدد القتال الأسبوع الماضي.

وفُقد هايلو كيبيدي، وهو شخصية بارزة معارضة في تيجراي ويعيش في أديس ابابا، منذ 29 أغسطس بعد مغادرته المنزل لإصلاح سيارته، حسبما قال أحد أفراد أسرته. وبحث أقاربه عنه في مراكز الشرطة لكنهم لم يتمكنوا من معرفة مكانه، ورد شخص مجهول على هاتفه قائلا إنه غير متاح.

ولم يرد المتحدثان باسم شرطة أديس أبابا والشرطة الاتحادية على طلبات للتعليق على ما ورد عن الاعتقالات أو على اختفاء هايلو.

وخلال فترات محورية سابقة في النزاع، اُعتقل آلاف المدنيين من تيجراي واُحتجزوا مع القليل من الطعام و الرعاية الطبية. ومات العشرات منهم. وقالت الحكومة الإثيوبية إن المشتبه بهم كانوا يدعمون الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي. لكن أٌطلق سراح معظمهم فيما بعد دون توجيه تهم إليهم.

وأدى الصراع في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين ودفع أجزاء من تيجراي إلى شفا المجاعة. ويحتاج تقريبا جميع سكان تيجراي البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة إلى مساعدات غذائية، لكن الجولة الأخيرة من العنف أوقفت جميع القوافل الإنسانية.

تعود جذور الحرب إلى مظالم قديمة بين الجماعات العرقية، والتي تراكمت على مدى عقود من الاضطرابات وتغيير النظام الحاكم بالقوة، والنزاعات على الأراضي بين المناطق وأنظمة حكم استبدادية استمرت لفترات طويلة، آخرها ائتلاف سيطر عليه تحالف الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي من 1991 إلى 2018.

واتهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بالسعي لإعادة تأكيد هيمنة عرقية تيجراي على إثيوبيا، في حين تتهمه الجبهة الشعبية بالإفراط في مركزية السلطة وقمع أبناء تيجراي. ويرفض كل جانب رواية الآخر.

إريتريا تتدخل لصالح الحكومة الإثيوبية

من الصعب التحقق من الادعاءات والادعاءات المضادة حول الأحداث على الأرض في تيجراي، حيث لا يُسمح للصحفيين بالدخول، والمنطقة لديها القليل من قنوات الاتصال مع العالم الخارجي منذ انسحاب القوات الحكومية في منتصف عام 2021.

وقال موظف إغاثة في بلدة شيري في تيجراي لرويترز إن شهودا أفادوا بوقوع قصف مدفعي عنيف من إريتريا على تيجراي حول بلدة شيرارو أمس الأربعاء وفي الساعات الأولى من صباح الخميس.

وأكد زعيم ميليشيات في مدينة جوندار في أمهرة، المتحالفة مع الحكومة الإثيوبية، نقلا عن مصادرعلى الخطوط الأمامية للقتال، وقوع "قصف عنيف من جانبنا" استهدف خنادق الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي حول بلدة شيرارو.

وخاضت إريتريا حربا ضد إثيوبيا، إبان حكم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بين عامي 1998 و2000، وناصبتها العداء منذ ذلك الحين. وأرسلت قوات إلى تيجراي لدعم الجيش الإثيوبي فور اندلاع القتال في نوفمبر تشرين الثاني 2020.

وأعلنت الحكومة الإريترية وقف إطلاق النار في مارس آذار الماضي، لكن في مايو أيار، أطلقت القوات الإريترية 23 قذيفة على الأقل على شيرارو، مما أسفر عن مقتل فتاة تبلغ من العمر 14 عاما وإصابة 18 شخصا، وفقا لبيان للأمم المتحدة. ولم ترد إريتريا آنذاك على طلبات للتعليق.