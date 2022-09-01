محمد سليمان: جراحة القلب بدأت بأحد مستشفيات هولندا على يد إتنين مصريين

أكد الدكتور محمد سليمان٫ جراح القلب المصري في هولندا٫ أن مستشفى كاتارينا في أيندهوفن بدأت قسم جراحة القلب على يد إثنين مصريين.



وأضاف الدكتور محمد سليمان٫ جراح القلب المصري في هولندا٫ خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق٫ ببرنامج "مصر تستطيع"٫ المذاع عبر فضائية "دي إم سي"٫: "أهم تخصص في المستشفى هو القلب٫ ولدينا كل التقنيات والإمكانيات والجراحات التي تتم على مستوى العالم".

وأشار: "ما أفخر به دائما أن قسم القلب وجراحة القلب في مستشفى كاتارينا في أيندهوفن تم تأسيسه عام 1978 على يد اثنين من العلامات المشرفة من الأطباء المصريين".

وأوضح: "المستشفى لم يكن بها جراحة قلب٫ والدكتور ممدوح الجمل٫ والدكتور رياح مشهور هم مؤسسي المركز"٫ مؤكدا: "شيء يشرف المصريين أن قسم القلب في مستشفى كاتارينا في أيندهوفن بدأ علي يد أطباء مصريين".