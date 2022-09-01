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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مضروبة بـ 8 طعنات | جنازة طفلة آلمت جميع المشيعين بـ الواسطى

شيع المئات من أهالي قرية أبويط والقرى المجاورة لها بمركز الواسطى، جنازة الطفلة ريتاج إلي مثواها الأخير بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن الشديد كانت تنتاب الجميع، علي وفاة عصفورة الجنة التي لم يتجاوز عمرها الـ 8 سنوات.

تعود تفاصيل الواقعة إلي تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية؛ إخطارًا من العميد منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة طفلة وبها عدة طعنات متفرقة بالجسم داخل منزل أسرتها بقرية أبويط دائرة مركز ناصر شمال المحافظة، وتم التوجيه بسرعة تشكيل فريق بحثي لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها، وسرعة ضبط الجاني.

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نقلت جُثة الطفلة بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت استدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليها، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وقال أحد الأهالي بقرية أبويط بمركز ومدينة الواسطى، إنه تم العثور على الطفلة بداخل منزلها، وهي غارقة في الدم، وتدعى ريتاج - تبلغ من العمر 8 سنوات، وكانت تستعد لدخول الصف الثاني الابتدائي، ومقيمة بالقرية، وتم نقلها إلى المستشفى، عقب العثور عليها وبها عدة طعنات متفرقة بالجسم وطعنه نافذة في شقها الأيسر.

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